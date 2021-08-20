Присваивают статус спустя десятилетия после войны, вручают ордена родственникам погибших героев, так как их только сейчас удалось отыскать. Подобных случаев в истории Великой Отечественной довольно много, и некоторые награды всё ещё ищут своих адресатов. Как вернуть медаль солдата родственникам, узнавала Арина Ворфоломеева.

Эта история случилась в Кемерове на засекреченном заводе «Коммунар», который производил взрывчатку в годы Великой Отечественной. Во время пожара спасательная группа, которая не могла оставить солдат без пороха, кинулась в пекло. Произошёл взрыв. Из 24 пожарных выжили только двое. Их наградили медалью «За отвагу». Остальные герои были удостоены её посмертно. Благодаря сотрудникам МЧС Кузбасса и программе «Жди меня», удалось найти родственников пожарных. Им передали 4 награды. Остальные медали бережно хранятся в музее.

Похожая история произошла в ещё одной кузбасской семье. Бабушка нашего корреспондента – Ворфоломеева Александра Васильевна – в 1996 году получила письмо о том, что её дедушка Забелин Павел Осипович получил медаль за участие в боях на Карельском фронте. К сожалению, медаль так никто и не забрал, а письмо оказалось потерянным.

Так как о местонахождении медали на данный момент ничего неизвестно, сотрудники МЧС порекомендовали отправить запрос в Центральный архив Министерства обороны в город Подольск. Для этого достаточно скачать заявку с их официального сайта, заполнить её по правилам и отправить по почте. Так можно найти информацию не только о медалях, но и о месте захоронения военнослужащего, его судьбе и боевом пути. Ну а мы будем ждать ответа и надеяться, что награда все же пополнит семейный архив. И обязательно расскажем вам, чем закончится эта история.