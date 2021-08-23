Таштагольская школа стала 23-ей отремонтированной по программе «Моя новая школа»

В Таштаголе по губернаторской программе «Моя новая школа» полностью обновили крупнейшую в городе школу № 9. 1 сентября за парты здесь сядут 1170 детей. Капитальный ремонт в здании 1980 года постройки проходил впервые.

«На ремонт и оснащение школы из регионального бюджета выделили 337 миллионов рублей. Сейчас здесь совершенно новый уровень образовательной базы. Ребятам Горной Шории теперь доступны все современные технологии, по которым учатся дети в крупных городах. Особое внимание уделено дополнительному образованию, чтобы параллельно с учебой школьники развивали творческие и технические таланты. Всего по региональной программе “Моя новая школа” с 2019 года в Кузбассе капитально отремонтировали 23 школы, к 1 сентября откроем еще две – в Белове и пгт Промышленная», – отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.









В школе оборудована видеостудия, где ребята с педагогами смогут создавать обучающие и развлекательные ролики, записывать клипы школьных вокалистов, делать мультфильмы. Обустроены классы для занятий по робототехнике, в них можно изучать беспилотное оборудование с помощью конструкторов для сборки квадрокоптера, а также ознакомиться с 3D-моделированием.

Кроме того, таштагольская школа № 9 является площадкой для проведения экзаменов и оснащена всей необходимой для этого техникой. К примеру, в учреждении будет проходить ЕГЭ по информатике, который с этого года школьники сдают на компьютерах.

Создан музей «Красная книга Горной Шории», где дети могут узнать о редких животных и растениях малой родины в интерактивном формате. Есть электрифицированная карта Кузбасса, на которой отмечены полезные ископаемые. В ходе капремонта сохранили и модернизировали экспозицию школьного музея «Таштагольский район в годы Великой Отечественной войны».

В здании проведена замена всех коммунальных сетей, окон и дверей, утепление и облицовка фасада, внутренняя отделка помещений. На первом этаже школы расположены универсальная мастерская для мальчиков, кабинеты кулинарии, домоводства и швейного дела для девочек. Есть сенсорная комната для отдыха учеников.

Благоустроена прилегающая территория – футбольное поле, беговая дорожка, яма для прыжков в длину с разбега. На спортивной площадке школьники смогут отрабатывать нормативы комплекса ГТО. Здесь также смогут заниматься физической культурой и спортом не только учащиеся, но и все желающие жители микрорайона.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.