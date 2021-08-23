Ввод в оборот брошенных сельскохозяйственных земель обсудили в администрации правительства Кузбасса.

«Мы активно возвращаем в сельхозоборот плодородные земли, которые в советское время приносили хорошие урожаи, но стали бросовыми после развала хозяйств. За время подготовки к 300-летию Кузбасса уже введено 43 тысячи гектаров таких полей, в текущем году планируем вернуть в севооборот еще 45 тысяч гектаров – больше, чем за 3 предыдущих года. Разработка дополнительных сельхозплощадей – гарантия продовольственной безопасности региона, комплексное развитие сельских территорий, надежный вклад в экономику и экспортный потенциал», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

По данным Росстата, в 1990 году в Кемеровской области посевная площадь составляла 1 млн 375 тыс. га, в 2021 году фактически было засеяно 902 тыс. га. Таким образом, убыль посевных площадей составила 473 тыс. га, из них 141 тыс. га сельскохозяйственных угодий была переведена в земли других категорий. Таким образом, на 1 января 2021 года площадь неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, которую необходимо вернуть в оборот, составляет 332 тыс. га.

Глава региона поручил главам муниципалитетов провести ревизию всех сельскохозяйственных земель, находящихся в округах и районах Кузбасса.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.