25 августа в администрации правительства Кузбасса состоялся торжественный прием ко Дню шахтера. Награды и почетные звания получил 51 работник угольной отрасли региона.

«Было непросто сохранить угольную отрасль в условиях жесточайшего кризиса и пандемии. Но мы преодолеваем все вызовы, Кузбасс – один из лидеров страны по темпам развития. Как основной угледобывающий регион России мы даем более 60 % добычи и 75 % экспорта угля, модернизируем предприятия в соответствии с мировыми стандартами. Угольная отрасль была и остается одним из важнейших аспектов развития региона. На ней базируются многие направления экономики: добыча, обогащение, энергетика, транспорт, металлургия, машиностроение. Во всем, что сейчас делается в Кузбассе, – строятся новые школы, детские сады, дороги, оснащаются медицинские учреждения, закупаются новые автобусы – везде частица труда шахтеров! Благодарю вас за самоотверженный труд, верность и преданность главной профессии Кузбасса. Желаю здоровья и беречь себя», – сказал в приветственном слове губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

За мужество, верность профессии, многолетний и добросовестный труд 36 угольщиков Кузбасса удостоены государственных наград. Так, Благодарностью Президента Российской Федерации отмечен подземный горнорабочий очистного забоя шахты «Полосухинская» Сергей Чесных. Почетную грамоту Президента Российской Федерации получил машинист экскаватора Кедровского угольного разреза Евгений Захарченко.

Орден «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени вручен 9 кузбасским горнякам; столько же приглашенных удостоены почетного звания «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации»; 16 кузбассовцев получили почетное звание «Заслуженный шахтер Российской Федерации».

Кроме того, на торжественном приеме были награждены победители конкурса «Кузбасс – угольное “сердце” России». В течение полугода коллективы добывающих предприятий региона соревновались в 15 номинациях: «Угольная компания Кузбасса – 2021», «Шахта – 2021», «Разрез – 2021», «Обогатительное предприятие – 2021», «Технология года – 2021», «Социальный проект – 2021» и других. Среди важнейших критериев для победы было отсутствие несчастных случаев на производстве, перевыполнение плана, модернизация производства, выполнение социальных программ. Сегодня 15 победителей получили дипломы и кубки. По традиции, их фото будут размещены в «Галерее шахтерской славы» у Дворца культуры шахтеров в Рудничном районе Кемерова.

Также глава региона провел встречу с будущими горняками – студентами Кузбасского государственного технического университета. Вместе с ребятами губернатор возложил цветы к монументу «Память шахтерам Кузбасса».

«Мы начинаем нашу встречу с минуты молчания в память о тех, кто не вернулся из забоя. Мы гордимся славной историей, трудовым подвигом кузбасских шахтеров. Мы всегда будем помнить о тех, кто ушел из жизни, добывая свет и тепло, кто своим трудом, отношением к делу создал настоящую шахтерскую команду профессионалов, преданных своему делу, готовых пожертвовать жизнью ради других. Рад, что у нас есть такая молодежь, что наши вузы стали развиваться. КузГТУ – один из ведущих вузов для подготовки специалистов угольной отрасли всей страны. Важно, чтобы молодежь приходила в наши вузы, гордилась традициями дедов и отцов и продолжала это великое дело», – подчеркнул Сергей Цивилев.

На круглом столе в музее-заповеднике «Красная горка» участники встречи обсудили перспективы развития угольной промышленности, актуальные задачи внедрения наукоемких технологий на предприятиях региона и страны. Студенты рассказали, что мотивировало их в выборе профессии, какими научными исследованиями и социально значимыми проектами они занимаются сегодня.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.