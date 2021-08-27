26 августа состоялась вторая прямая линия губернатор Кузбасса Сергея Цивилева. Ее продолжительность составила 2 часа 50 минут, в течение которых глава региона ответил на 40 вопросов жителей региона. В общей сложности в адрес губернатора на прямую линию поступило 3926 вопросов, из них через платформу «Кузбасс онлайн» – 2596, в колл-центр – 1331.

«То, что на прямую линию поступает большое количество вопросов, говорит о том, что такой формат нравится жителям и мы будем продолжать такое общение. Важно, чтобы каждый житель Кузбасса понимал, что он не останется один на один со своей проблемой, ему всегда придут на помощь в самых злободневных вопросах», — отметил губернатор Сергей Цивилев.

Как подчеркнул губернатор в ходе прямой линии, на все обращения люди получат полные ответы в течение двух недель. На вопросы, не прозвучавшие в эфире, ответы будут отправлены на электронную почту заявителей, кроме того, ответ разместят в личном кабинете на платформе «Кузбасс онлайн».

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.

Фото: ТАСС/Максим Киселев