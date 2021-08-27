По данным платформы «Кузбасс онлайн», в настоящее время больше всего вопросов поступило от жителей Кемерова – 1110, на втором месте – Новокузнецк (367 вопросов), на третьем – Прокопьевск с 195 обращениями.

Жителей Кемерова больше всего волновали темы, касающиеся повышения цен, вакцинации от коронавируса, газификации, строительства объездной дороги вокруг Кемерова и ремонта дорог, здравоохранения и образования. Новокузнечан интересовали дороги, улучшение качества жизни, вопросы здравоохранения. Самыми популярными в Прокопьевске стали вопросы, связанные с нехваткой в городских больницах и поликлиниках узких специалистов, перспектива газификации частного сектора и котельных города, большой блок вопросов касался плохого качества городских автомагистралей и работы общественного транспорта.

Так, прокопчанин Дмитрий Черепанников предложил губернатору проехать по городу и увидеть в каком плачевном состоянии находятся большинство дорог, даже тех, которые в этом году уже латали ямочным ремонтом. Еще несколько человек жаловались на низкое качество ремонта дорог, их ненадлежащее содержание во все времена года.

Отвечая на эти вопросы, Сергей Цивилев отметил, что в прямом эфире на радио ему тоже поступали жалобы на дороги в Прокопьевске, что лишний раз подтверждает актуальность проблемы.

«В Кузбассе реализуется нацпроект “Безопасные качественные дороги”, однако в программу не попадают населенные пункты, где менее 500 тысяч жителей. В настоящее время мы завершаем работу по оформлению заявок на Северную и Южную агломерации и в следующем году будем претендовать на федеральное финансирование ремонта дорог по нацпроекту. Однако вопросов к качеству дорог именно в Прокопьевске действительно много, поэтому в следующем году из областного бюджета будут выделены средства на их ремонт», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Напомним, за время подготовки 300-летию региона по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» отремонтировано 784 км автомагистралей. Только в этом сезоне на ремонт дорог в Кузбассе направлено 5 млрд 680 млн рублей из федерального, областного и местных бюджетов. Для сравнения – за 2015–2017 годы отремонтировано и построено всего 254 км дорог. В 2022 году планируется отремонтировать 149 км, в том числе: региональная сеть – 106 км, Кемеровская агломерация – 26 км, Новокузнецкая агломерация – 17 км.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.

Фото: ТАСС/Максим Киселев.