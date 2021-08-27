26 августа в ходе прямой линии губернатор Сергей Цивилев рассказал, какие преференции получит Кузбасс по итогам июльского визита президента России Владимира Путина в Кемерово.

«Благодарю президента Владимира Владимировича Путина и Правительство России. За последние 3 года Кузбасс пережил тяжелые времена, на ситуации отразился не имеющий аналогов в мировой истории кризис в угольной отрасли. Президент всегда оказывал поддержку. По распоряжению президента построено кадетское училище, строится Сибирский кластер искусств. В ходе визита в регион Владимир Владимирович Путин посмотрел, как мы работаем, как Кузбасс развивается в этот трудный период. Он понимает, что нам непросто, есть много проблем, но мы активно двигаемся вперед, и он очень доволен работой Кузбасса», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Глава региона подчеркнул, что драйвером преобразований станет программа социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, которую в кратчайшие сроки по поручению президента Владимира Путина утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Уже по этой программе на совещании 7 июля президент дал отдельные поручения, например, в 2021 году приступить к строительству объездной дороги вокруг Кемерова.

Напомним, в соответствии с программой социально-экономического развития регион получит 51,3 млрд рублей федерального финансирования. В перспективе к 2026 году эти меры позволят создать не менее 40 тысяч новых рабочих мест в неугольных отраслях экономики. Программа предусматривает развитие туристического курорта Шерегеш, реконструкцию аэропорта Кемерово имени Алексея Леонова, включая реконструкцию взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек; продление срока существования территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) до 2030 года, газификацию, а также работы по реконструкции левобережной дамбы на реке Томи в районе Чебал-Су в Междуреченске в 2021 году.

«Весь комплекс работ, который прописан в этой программе, коснется так или иначе каждого жителя Кузбасса и принесет пользу», – подчеркнул глава региона.

В ходе прямой линии Сергей Цивилев напомнил, что при поддержке Владимира Путина заключались договоры с РЖД, чтобы уголь из региона шел и в перспективном восточном направлении. В соответствии с решением президента с 2022 по 2024 годы для Кузбасса ежегодно будет добавляться на вывоз в восточном направлении по 5 млн т. Принципиальный вопрос развития Восточного полигона был определен на стратегическом заседании топливно-энергетической комиссии под председательством президента, которая прошла в Кемерове в августе 2018 года.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.

Фото: ТАСС/Максим Киселев.