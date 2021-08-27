Программа капремонта «Моя новая школа» будет продолжена в том числе в федеральном формате. Об этом губернатор Сергей Цивилев заявил в ходе прямой линии.

«Программа “Моя новая школа” формировалась в Кузбассе таким образом, чтобы дети, родители и педагоги сами голосовали за внешний облик обновленных школ. И капитальный ремонт проводился с учетом их мнения. На совещании с членами правительства президент России Владимир Путин четко поставил задачу разработать программу капитального ремонта школ. Теперь наша местная программа – это федеральная программа. Конечно, и наши местные проекты продолжатся, но теперь – с поддержкой федерального центра», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

По информации регионального Минстроя, всего с 2019 года до конца 2021 года будет капитально отремонтировано и оснащено цифровым оборудованием 28 школ, которые размещаются в 29 зданиях – школа № 1 в Березовском состоит из двух корпусов, один уже обновлен, работы во втором продолжаются. На участие в программе «Моя новая школа» высокий запрос от муниципалитетов, сейчас работы ведутся в пяти зданиях, уже на 20 школ в разных городах и районах Кузбасса получены положительные решения по экспертизам проектов капитальных ремонтов.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.

Фото: ТАСС/Максим Киселев.