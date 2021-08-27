По поручению губернатора Сергея Цивилева в Кузбассе будет реализована программа создания медицинских учреждений первичного звена здравоохранения. Об этом глава региона заявил в ходе прямой линии.

«Кузбасс разработал свою программу “Моя новая поликлиника”, до конца месяца она будет доработана. Суть такова: наши проектировщики и строители создают проект новых современных модульных поликлиник, которые рассчитаны на определенное количество посещений, соответствуют всем требованиям Роспотребнадзора и Минздрава РФ. Мы построим сеть таких поликлиник, потому что очень много поликлиник находятся в неприспособленных помещениях, где ремонт невозможен. Программа “Моя новая поликлиника” существенно повлияет на продолжительность жизни и качество жизни людей», – сообщил Сергей Цивилев.

Он также отметил, что поликлиники будут стандартными по цветовому оформлению, расположению кабинетов и оснащению. Это важно для большего комфорта жителей. Проект обязательно пройдет через общественные слушания с участием жителей, будет учитываться мнение людей по месторасположению и мощности будущего медучреждения с учетом дальнейшего развития.

«Поможет это и врачам, потому что молодежь, которая выпускается из медицинских колледжей и университета, хочет работать в современных условиях – это требование времени. Они смогут максимально эффективно оказывать помощь населению», – подытожил губернатор.

Отметим, что о модернизации медучреждений попросила губернатора жительница поселка Ключевой Мысковского округа Ольга Трифонова. В своем вопросе на прямую линию она рассказала, что участковую поликлинику, в которую она ходила с ребенком, снесли. При этом жительнице пообещали построить новую поликлинику без обозначения сроков реализации.

Губернатор ответил, что установка новой модульной амбулатории в поселке Ключевой, из которого поступил вопрос на прямую линию, запланирована на четвертый квартал 2021 года. Новое современное модульное здание построят в рамках реализации действующей региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. До конца 2021 года в Кузбассе будут открыты 40 новых модульных медпунктов в 14 территориях: в Промышленновском, Тисульском, Топкинском, Юргинском, Мысковском, Ижморском, Тяжинском, Чебулинском, Гурьевском, Крапивинском, Кемеровском, Прокопьевском округах, Беловском и Мариинском районах.

За три последних года в Кузбассе установили большое количество ФАПов: в этом году – 40, в прошлом – 38, в позапрошлом – 6. Эта программа продолжится и на следующий год.

По информации регионального Минздрава, с 2021 года в течение 5 лет в Кузбассе построят 193 модульные конструкции: 159 фельдшерско-акушерских пунктов, 7 общих врачебных практик и 27 врачебных амбулаторий.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.

Фото: ТАСС/Максим Киселев.