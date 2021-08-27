Празднование Дня шахтера в Кузбассе будет проходить в течение нескольких дней, основные торжества намечены на воскресенье, 29 августа.



Так, в Кемерове 29 августа в линейном парке бульвара Строителей и в «Парке Чудес» состоится фестиваль уличных видов спорта. Ожидается около 70 участников из Кузбасса, а также Новосибирска, Красноярска, Барнаула, Томска и Северска. Подать заявку на участие можно в официальной группе фестиваля в социальной сети «ВКонтакте».

С 12:00 в парковой зоне ДК шахтеров пройдет развлекательная программа «ШахтерскоеDELO». На территории арт-мастерской «Лиса» для детей и взрослых организуют мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, тематические фотозоны, выставку фотографий «Герои шахтерской профессии». Для детей пройдет познавательная игра «Лампа шахтера». На уличной сценической площадке выступят творческие коллективы.



В Новокузнецке в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» (проезд Крепостной, 1) работает выставка «Первые шахты Новокузнецка», посвященная Дню шахтера. В экспозиции представлены фотоматериалы, текстовая информация и предметы из фондов музея, рассказывающие историю угледобычи в городе. Сегодня, 27 августа, на Площади общественных мероприятий Центрального района организована универсальная ярмарка, посвященная Дню шахтера.



В Прокопьевске в субботу, 28 августа, на площади у городского фонтана пройдет гала-концерт творческих коллективов города. 28–29 августа на мототрассе за 4-ым микрорайоном Тыргана состоятся чемпионат России по мотокроссу на мотоциклах с колясками и Всероссийские соревнования по мотокроссу, посвященные 300-летию Кузбасса, Дню шахтера и 90-летию города. Соревнования будут проводиться уже в 13-ый раз. В них примут участие около 150 спортсменов из Кузбасса, Новосибирска, Иркутска, Омска, Алтайского края, Красноярска, Томска, Московской и Свердловской областей, Республик Хакасия и Тыва.



В Юрге для детей будут организованы познавательные мероприятия «Золото Кузбасса» о профессии шахтера. Так, сотрудники библиотеки № 5 расскажут ребятам о том, как горняки погружаются под землю, в какой одежде, с помощью каких инструментов добывается уголь, каких видов он бывает и для чего нужен людям. Дети смогут на себе ощутить, как нелегко добывать «черное золото», участвуя в подвижных играх и конкурсах «Перевези уголь», «Конец смены», «Подземный поезд». Также ребятам покажут фильм о современной добыче угля.



В Ленинске-Кузнецком в субботу, 28 августа, в Центральной городской библиотеке им. Н.К. Крупской пройдет поэтический конкурс имени Николая Попова, автора гимна города. Поэты Ленинска-Кузнецкого, Полысаева и Ленинск-Кузнецкого муниципального округа представят свои новые стихотворения о городе и шахтерском труде. В воскресенье, 29 августа, в городе пройдут развлекательные программы и концерты на площади Дворца культуры и искусства, в Сквере трудовой доблести и воинской славы, а также у ДК им. В. И. Ленина.



В детской библиотеке города Мыски оформлена выставка в окне «С днем шахтера, Кузбасс!», посвященная главному областному празднику. В экспозиции представлены материалы об угольных предприятиях города, людях, достигших выдающихся трудовых успехов, посвятивших свою жизнь профессии шахтера. Изюминкой выставки стали детские работы, выполненные в технике «графика».

Все мероприятия будут проходить с соблюдением противоэпидемических мер.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.