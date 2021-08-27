Разбитую детскую площадку в Юрге по требованию губернатора восстановят до конца недели

27 августа по поручению Сергея Цивилева министр строительства Кузбасса Ирина Печеркина и заместитель председателя правительства Кузбасса Сергей Алексеев выехали в Юргу, чтобы проверить состояние детской площадки, на которую во время прямой линии губернатору пожаловалась жительница города Светлана Боярова. Она рассказала, что на детской площадке торчат глыбы бетона, под ними образовались ямы, в которых травмируются дети.









«Недопустимо, чтобы детские площадки были в таком состоянии. Она не соответствует современным требованиям, ее нельзя эксплуатировать, это полное безобразие! Мы строим огромное количество детских площадок. Только по программе “Дни Москвы” было введено 120 спортплощадок, мы разработали свою дополнительную программу и по всей территории установили 300 детских площадок. Они все с безопасным покрытием. В Юрге сложилась недопустимая ситуация! Дети – самое главное для нас, самое ценное», – заявил Сергей Цивилев.

Глава региона поручил руководителям областных ведомств на месте разобраться в ситуации.

На встрече присутствовали глава города Алексей Фомин, представители подрядной организации, правоохранительные и надзорные органы. Пригласили и жительниц города, записавших видеообращение. Состояние площадки признано травмоопасным, к ней ограничили доступ детей.

Представители подрядной организации признали ответственность за ненадлежащее выполнение работ по установке детского игрового комплекса по адресу ул. Машиностроителей, 30 и выразили готовность исправить выявленные нарушения. На восстановительные работы им выделили два выходных дня. 30 августа обновленная и безопасная игровая площадка должна быть открыта для детей.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.