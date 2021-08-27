В Междуреченске состоялось чествование работников угольной отрасли юга Кузбасса

27 августа в Междуреченске 47 наград представителям горнодобывающих профессий вручил заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.

Многолетний и самоотверженный труд проходчиков, машинистов горно-выемочных машин, подземных электрослесарей, горных инженеров, взрывников был отмечен областными медалями «За служение Кузбассу», «За веру и добро», «300-летие образования Кузбасса».









К званию «Заслуженный шахтер Кузбасса» представлены директор ООО «Шахта «Осинниковская» Игорь Кириллов и электрослесарь подземный шахты «Сибиргинская» Филиала ПАО «Угольная компания «Южный Кузбасс» Олег Ишмурзин.

Орденом «За доблестный шахтерский труд» третьей степени награждены проходчик АО «Шахта «Антоновская» Сергей Загороднев и электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования АО «Разрез Томусинский» Александр Коваль.

За достижения мирового уровня, выдающийся вклад в развитие России и Кузбасса, а также за разработку и внедрение уникальных инновационных проектов в различных отраслях экономики региона медалями Алексея Леонова отмечены директор шахты «Алардинская» Сергей Беликов и машинист буровой установки АО «Междуречье» Александр Березнев.

Среди приглашенных на торжественный прием были представители шахтерской династии Колмыковых из Осинников. Их общий трудовой стаж составляет 260 лет. Основатель династии Николай Павлович родился в 1928 году. Сначала работал машинистом электровоза на шахте «Капитальная-1» (сейчас «Осинниковская»), затем стал начальником участка и трудится в этой должности уже 21 год. Его любимое выражение: «До 100 лет доживу ли – не знаю, а к 200 годам стремиться буду!».

Шахтерская неделя в Кузбассе продолжается, поздравления и награждения представителей главной профессии региона пройдут до воскресенья.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.