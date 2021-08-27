27 августа губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил жителей региона с Днем шахтера в столице проведения праздника – Киселевске.

«Приоритет нашей работы – комплексное развитие всех муниципалитетов, необходимо, чтобы улучшения почувствовал каждый житель. В юбилейном для Кузбасса году масштабные преобразования коснулись одного из лидеров угледобычи региона – Киселевска. Для города это год вдвойне юбилейный: он отмечает не только 300-летие Кузбасса, но и 85 лет со дня основания. Всего на подготовку города к праздникам из бюджетов всех уровней направлено около миллиарда рублей. Средства направлены на строительство и ремонт домов, школ, детсадов, создание новых мест для прогулок и отдыха. Важно, что после праздника работы по благоустройству города будут продолжены, все начатые объекты будут приведены в порядок», – подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Глава региона наградил лучших шахтеров города, а также работников сферы благоустройства, дорожных служб и строителей – тех, кто подготовил город к торжествам.

«Выражаю благодарность за огромную работу, которые вы проделали, всем, кто принимал активное участие в преобразовании Кузбасса и, конечно, в подготовке Киселевска к главному празднику региона – Дню шахтера. Результатом стали новые школы, детские сады, дома, парки, скверы, социальные объекты, учреждения спорта, культуры. Своим трудом вы дарите радость людям, улучшаете их жизнь. Поздравляю с Днем шахтера, огромное спасибо за ваш труд!», – сказал губернатор Сергей Цивилев.

За добросовестный труд, высокий профессионализм, активное участие в общественной жизни города юбилейной медалью «300-летие образования Кузбасса», почетными грамотами и Благодарностями губернатора Кузбасса удостоены 29 человек.

Так, юбилейной медалью «300-летие образования Кузбасса» награждена Валентина Хайрулина. Валентина Григорьевна более 30 лет трудится в сфере благоустройства. Последние 20 лет она работает мастером дорожного участка. Ее заслуги перед городом отмечены знаком «Трудовая слава» III степени, грамотами и благодарностями. Почетной грамотой губернатора Кузбасса награжден облицовщик-плиточник Сергей Овечкин. При его непосредственном участии построены несколько десятков домов, социальных объектов в разных городах Кузбасса.

Церемония возложения цветов в память о тех, кто не вернулся с забоя, состоялась у монумента «Мужеству посвящается», расположенному на площади Победы. К празднику при помощи угольщиков отреставрировали памятник, реконструировали территорию площади Победы и прилегающий к ней сквер.

За многолетний и добросовестный труд, высокий профессионализм, верность профессии 30 заслуженных работников угольной отрасли стали обладателями наград в честь шахтерского праздника. Помимо областных наград и орденов были вручены Благодарности Министерства энергетики Российской Федерации за большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса.

В угольной отрасли трудятся и женщины. Свою медаль «За веру и добро» получила Елена Чикичева – машинист насосных установок. Елена Алексеевна посвятила своей профессии около 20 лет и продолжает постоянно развиваться: регулярно проходит курсы по повышению квалификации, интересуется последними нововведениями в угольной промышленности. Несмотря на выбор такой тяжелой профессии, находит время на творчество. Ее интересы разнообразны: от ландшафтного дизайна до художественного оформления посуды.

В рамках подготовки в городе построено и модернизировано более 100 социальных объектов. Так, 1 сентября за новые парты сядут учащиеся лицея №1 и школы №31. Образовательные учреждения отремонтированы по губернаторской программе «Моя новая школа». На территориях пяти школ в рамках программы «Дни Москвы в Кузбассе» появились современные спортивные комплексы. По региональному проекту «100 детских площадок» установили три объекта.

Особое внимание уделили ремонту городских автодорог. В 2021 году в городе привели в порядок в четыре раза больше дорог, чем в прошлом. Реконструировали центральные автомагистрали, которые соединяют все районы города: дороги по улицам Гурьевская, Транспортная, Шоссейная, пер. Транспортный. Общая протяженность замененного асфальтобетонного полотна составила более 10 км. Полностью завершен ямочный ремонт городских дорог общей протяженностью 4,7 км. Кроме того, за счет договоров о социально-экономическом партнерстве с предприятиями удалось привлечь более 45 млн рублей внебюджетных средств и дополнительно капитально отремонтировать улицы в районе Подземгаза, поселке Ускат и центре города. В порядок привели и дороги частного сектора.

Кроме того, в честь областного Дня шахтера в районе Красный Камень построят трехэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс с 25-метровым бассейном, залами для игр, аэробики и восточных единоборств, тренажерным залом. Объект будет специально оборудован для людей с ограниченными возможностями здоровья. На строительство нового ФОКа площадью 4,1 тыс. кв. м направлено свыше 400 млн рублей. Сдача запланирована на весну 2022 года.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.