28 августа Первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов и губернатор Сергей Цивилев встретились с работниками угольных предприятий региона, поздравили их с профессиональным праздником и вручили награды. Торжественная церемония проходила на смотровой площадке угольного разреза.

«Кузбасс остается угольной столицей России, хотя налицо диверсификация экономики региона. Чтобы угольная отрасль процветала, нужно предпринимать достаточно много усилий — модернизировать, снижать издержки. Я желаю вам удачи, успеха, уверен, что мы все вместе с этим грузом справимся. Хочу вас заверить, что Правительство полностью на вашей стороне и мы сделаем все для того, чтобы обеспечить процветание Кузбасса, который действительно является очень важным регионом, промышленным сердцем нашей страны», — сказал Андрей Белоусов.

Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина за большой личный вклад в развитие угольной промышленности Кузбасса и России, высокие производственные показатели, безграничную верность мужественному горняцкому делу, активную наставническую деятельность и в связи с празднованием Дня шахтера девять кузбасских угольщиков — проходчики, электрослесари, машинисты горновыемочных машин — удостоены звания «Заслуженный шахтер Российской Федерации». Труд четверых работников угольной отрасли региона отмечен медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени. Еще 11 человек награждены областными юбилейными медалями «300-летие образования Кузбасса».

«Благодарю президента России Владимира Владимировича Путина, Правительство Российской Федерации за беспрецедентную поддержку Кузбасса на федеральном уровне. Это и решение вопросов с увеличением экспорта кузбасского угля на Восток, и утвержденная в рекордно короткие сроки программа социально-экономического развития до 2024 года, и поручения президента по итогам визита в Кузбасс в юбилей региона 6 июля. Такое отношение — дань уважения Кузбассу и людям, которые в нем работают», — отметил губернатор Сергей Цивилев.

В ходе визита на разрез Андрей Белоусов ознакомился с оснащением диспетчерской угледобывающего предприятия, где осуществляется контроль за работой всех машин, экскаваторов и буровых установок. Он также побывал в медпункте, где ежедневно все работники предприятия проходят обязательный контроль самочувствия перед выходом на смену.

Также Первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев провели встречу с шахтерами, где обозначили перспективы развития угольной отрасли.«Не верю, что дни угольной отрасли сочтены. В мире очень высока зависимость от угля. К примеру, в Индии 70% тепловой энергетики – это твердое топливо. В Китае – 60%, а это страны с самым высоким приростом экономики сейчас и в обозримом будущем. Придется конкурировать с австралийскими углями и не только. Руководство области это понимает. Стартовые позиции у Кузбасса очень хорошие, и с этим вызовом Кузбасс справится», — подчеркнул Андрей Белоусов.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.

Фото: ТАСС/ Максим Киселев.