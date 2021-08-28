Андрей Белоусов: Благодаря сплоченной работе команды губернатора Кузбасс значительно изменился

Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Андрей Белоусов и губернатор Сергей Цивилев почтили память погибших в «Зимней вишне», побывав в Парке Ангелов, и возложили цветы к монументу «Память шахтерам Кузбасса» на Красной Горке.







В ходе рабочей поездки Андрей Белоусов и Сергей Цивилев осмотрели строящийся в Кемерове образовательный блок Сибирского культурного кластера.

Одним из пунктов посещения стал крупнейший в Сибири спорткомплекс — ледовый дворец «Кузбасс», который открылся в Кемерове в преддверии 300-летнего юбилея региона.

Также в ходе визита Андрей Белоусов и Сергей Цивилев побывали в здании Восьмого кассационного суда, который был введен в эксплуатацию в конце 2020 года.

В Кемеровском Президентском кадетском училище Первому заместителю Председателя Правительства РФ продемонстрировали кабинеты и лаборатории, в которых занимаются кадеты. Губернатор Сергей Цивилев рассказал Андрею Белоусову о перспективах создания на базе училища женских кадетских классов.

«Изменения поразительные, прежде это всего касается образовательного кластера. Хореографическая и музыкальная школа – в марте прошлого года мы с Сергеем Евгеньевичем смотрели, только котлован был. Потрясающе, сколько было сделано за год. Это касается и запуска здания суда, спортивных объектов, которые одни из лучших в стране, может, и в мире. Но то, что ничего похожего нет в сибирском округе — точно. Это было сделано благодаря энергии губернатора Сергея Цивилева, сплоченной работе всей его команды», — отметил Андрей Белоусов.

В преддверии Дня шахтера Андрей Белоусов и Сергей Цивилев посетят разрез «Черниговец», встретятся с работниками угольных предприятий и проведут совещание по вопросам развития угольной промышленности.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.