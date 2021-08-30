Этим летом юные кузбассовцы трудились озеленителями, библиотекарями, были заняты в сельском хозяйстве, в качестве младшего обслуживающего персонала в учреждениях здравоохранения, образования, культуры и спорта, соцзащиты. При этом ребятам предлагают виды работ, исключающие тяжелые, вредные и опасные условия труда.



«В целом за лето 2021 года были трудоустроены 8483 подростка в возрасте от 14 до 18 лет. Они были трудоустроены в 422 организациях региона, из них 382 – бюджетная сфера, 40 – коммерческие предприятия. Работодатель выплачивал заработную плату не ниже минимального размера оплаты труда, а также подростки получали материальную поддержку от центра занятости населения, которая составила 1 950 рублей в месяц. В 2021 году на эти цели из средств областного бюджета было выделено 12,9 миллиона рублей», – отметил министр труда и занятости населения Кузбасса Алексей Гришин.



Лидерами по трудоустройству подростков на время летних каникул стали Мыски, Березовский, Осинники, Анжеро-Судженск, Междуреченск, пгт Краснобродский, а также Ижморский, Гурьевский Крапивинский округа, Новокузнецкий и Таштагольский районы.



Работа по трудоустройству юных кузбассовцев будет продолжена и во время осенних каникул. Дополнительную информацию об условиях и порядке временного трудоустройства можно получить в центре занятости населения по месту жительства.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.