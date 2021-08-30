Детскую площадку в Юрге по требованию губернатора отремонтировали в кратчайшие сроки

В Юрге представители подрядной организации завершили восстановительные работы на детской площадке по улице Машиностроителей, 30, на состояние которой во время прямой линии губернатора пожаловалась жительница города Светлана Боярова.

За выходные специалисты закрепили бетоном 5 игровых элементов: карусель, горку, навесные качели, игровой лабиринт, качели на пружине. Для выравнивания площадки и безопасного съезда с нее территорию засыпали мелким щебнем с песком.







Напомним, 27 августа по поручению Сергея Цивилева министр строительства Кузбасса Ирина Печеркина и заместитель председателя правительства Кузбасса Сергей Алексеев выехали в Юргу, чтобы проверить состояние детской площадки и на месте разобраться в ситуации.

Было установлено, что детская площадка не соответствует требованиям безопасности, к ней ограничили доступ детей. Представители подрядной организации признали ответственность за ненадлежащее выполнение работ по установке детского игрового комплекса, на исправление недочетов им дали 3 дня.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.