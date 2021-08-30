30 августа на аппаратном совещании в администрации правительства Кузбасса обсудили ситуацию, связанную с распространением коронавируса за прошедшую неделю.

Как отметил заместитель председателя правительства Кузбасса Алексей Цигельник, за прошедшую неделю в Кузбассе привито 18 210 человек. В целом на сегодня первой аппликацией привито 791 473 человека, это 63,9 % от подлежащего к вакцинации населения, из них старше 60 лет – 213 706 человек.

Также было отмечено, что в связи с приближением сезона острых респираторных вирусных инфекций до 1 ноября необходимо провести вакцинацию от гриппа. Перерыв между прививками от гриппа и COVID-19 должен составлять не менее месяца.

«В прошлом году кузбассовцы серьезно отнеслись к вакцинации против гриппа, и мы практически не имели зимой 2021 года подъема заболеваемости гриппом, что дало нам возможность бросить все силы на борьбу с COVID-19», – подчеркнул заместитель председателя правительства Кузбасса Алексей Цигельник.

По данным регионального Минздрава, количество обращений в поликлиники в Кузбассе остается на уровне прошлой недели, число случаев заболевания коронавирусом незначительно снизилось. Для лечения больных с коронавирусной инфекцией в перепрофилированных стационарах остается 3062 койки, из которых занято 2500 коек. В настоящее время около 20 % коечного фонда остается свободным.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.