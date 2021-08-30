В Новокузнецке за это лето две школы серьезно преобразились благодаря работам, проведенным в рамках соглашения о социально-экономическом развитии между правительством Кузбасса и компанией «РУСАЛ».

Лицей №104 красуется новеньким фасадом. 1 сентября учреждение образования примет детей обновленным. А в школе №71 поменяли старую кровлю. Теперь учебные кабинеты, спортивный и актовый залы, расположенные на последнем, 4-ом этаже, можно будет использовать в полной мере, не опасаясь, что сверху что-то потечет или упадет. Провести масштабную работу в этих двух школах удалось благодаря финансовой поддержке «РУСАЛа».

Участвовать в развитии городов присутствия «РУСАЛа» предложил в свое время еще основатель компании, бизнесмен и общественный деятель Олег Дерипаска. Эта работа идет постоянно. Причем алюминщики поддерживают инициативы не только учреждений, но и активных горожан.