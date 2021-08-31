На грядущих в регионе выборах как государственного, так и муниципального уровней, за ходом голосования будут следить 6705 наблюдателей. Для их отбора Общественная палата Кузбасса заключила соглашение с 8-ю политическими партиями и 28-ю общественными организациями. Все добровольцы перед тем, как приступить к исполнению обязанностей, прошли обучение и тренинги, как вести себя в возможных спорных и конфликтных ситуациях.

Накануне между Общественной палатой и избиркомом Кузбасса было подписано соглашение о взаимодействии по вопросам реализации избирательных прав граждан. За их соблюдением и будут следить наблюдатели во время единых дней голосования.