1 сентября в Кузбассе стартовала благотворительная областная акция по обеспечению овощными наборами отдельных категорий граждан, которые по состоянию здоровья не могут выращивать овощи самостоятельно.



Всего в 2021 году будут вручены 7 156 наборов весом по 80 кг каждый. В набор входят 50 кг картофеля, по 10 кг моркови, свеклы и капусты – то есть все основные овощи, которые хорошо хранятся и нужны каждый день. Стоимость одного овощного набора – 1 тыс. рублей.



Овощи свежего урожая предоставят кузбасские сельхозпроизводители. В доставке наборов помогают волонтеры.



Сейчас в муниципалитетах идет формирование списков получателей.

Претендовать на бесплатный набор овощей могут:

— инвалиды-колясочники и инвалиды, находящиеся на постоянном постельном режиме (лежачие), одинокие, либо семьи которых не способны выращивать овощную продукцию;

— члены семей (матери, одинокие отцы, вдовы, не вступившие в повторный брак) военнослужащих (сотрудников), погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в ходе боевых действий в Афганистане с апреля 1978 года по 15 февраля 1989 года, выполнявших задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях Российской Федерации, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, с декабря 1994 года по декабрь 1996 года и выполнявших задачи в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона с августа 1999 года;

— инвалиды Великой Отечественной войны и участники Великой Отечественной войны, принимавшие участие в боевых действиях в 1941-1945 годах;

— военнослужащие, проходившие военную службу в войсковых частях, не входящих в состав действующей армии;

— бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей;

— лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

— полные кавалеры ордена Славы;

— Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена трудовой Славы, Герои Труда;

— семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию в связи с пандемией.



Акция продлится до 1 октября. Уточнить, попадает ли ваша семья в категорию получателей и какие документы необходимо предоставить, можно в органах социальной защиты населения по месту жительства.



Напомним, благотворительная доставка овощных наборов в Кузбассе проводится с 2001 года.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.