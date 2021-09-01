Сергей Цивилев: Более 7000 ребят сегодня пошли в новые и отремонтированные школы

1 сентября в Кузбассе после капитального ремонта по губернаторской программе «Моя новая школа» открылись модернизированные школы в пгт Промышленная и Калтане, открыл свои двери дополнительный двухэтажный блок начальной школы Лицея № 89 в Кемерове, а также готов новый спортзал в школе поселка Новый Каракан.

«Сегодня волнительный день для 319 тысяч 300 кузбасских ребят, из них почти 7 тысяч начнут учиться в обновленных зданиях. В этом году в новые школы пойдут 600 учеников в Кемерове и 300 в Тайге, а в школах, полностью реконструированных и оснащенных по региональной программе «Моя новая школа», сядут за парты 6355 школьников в Новокузнецке, Калтане, Таштаголе, Белове, Промышленной, Ленинске-Кузнецком и Ленинск-Кузнецком муниципальном округе. Важно, что все школы – и новые, и ремонтируемые – оснащаются самым современным цифровым оборудованием, чтобы и в городах, и в самых отдаленных территориях дети имели возможность получать качественное образование», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.













Так, в новом учебном году открылся двухэтажный блок начальной школы на 300 мест в лицее № 89 в Рудничном районе областной столицы. С сегодняшнего дня здесь начнут учиться в две смены 600 младшеклассников.

На первом этаже нового здания расположены: вестибюль с гардеробными ячейками для каждого класса, помещение охраны, спортзал с раздевалками для мальчиков и девочек, душевые, снарядная, комната инструктора, комната уборочного инвентаря, два кабинета иностранных языков, а также блок учебных помещений для первых классов, две спальни, игровая для группы продленного дня.

На втором этаже находятся блок учебных помещений для учеников 2–4 классов, кабинеты информатики, эстетического воспитания, психолога и логопеда, серверная, учительская с зоной для подготовки учебного материала. В каждом классе установили интерактивные доски, мультимедийное оборудование.

Также специалисты благоустроили территорию, здесь появилась детская площадка и уличные тренажеры, площадка для спортивных игр, беговая дорожка.

Работы проходили в рамках государственной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса». Финансирование составило 265,5 млн рублей, в том числе свыше 238,9 млн рублей направили из областного бюджета, 26,5 млн рублей – из муниципального.

В свой 80-летний юбилей в пгт Промышленная открылась обновленная школа № 2. Капитальный ремонт здания 1941 года постройки стартовал в мае по губернаторской программе «Моя новая школа». Стоимость работ и оснащения составила более 182 миллионов рублей. Здесь обучается более 1000 ребят, 125 из них – первоклассники.

Общая площадь здания – более 3100 кв. м. Строители заменили кровлю, канализацию, систему водоснабжения и электроснабжения, утеплили и выполнили отделку фасада. В здании смонтирована пожарная и охранная сигнализации, видеонаблюдение, заменены инженерные сети и вентиляция, проведен интернет. В школе есть современный спортивный зал, на стадионе – 3 спортивных площадки для занятий футболом, баскетболом, уличной гимнастикой, беговые дорожки.

Школа оснащена современной мебелью, оборудованием. В ходе работ были отремонтированы специализированные кабинеты. В каждом классе есть интерактивные комплексы и весь необходимый для занятий лабораторный и дидактический комплект. Полностью обновлен библиотечный фонд.

На базе школы № 2 в специально оборудованных помещениях начали работу 4 направления дополнительного образования – информатика, робототехника для младших школьников и среднего звена, аэромоделирование.

Благоустроена пришкольная территория: появилось футбольное поле, баскетбольная площадка, сектор воркаута. Установлено новое ограждение, оборудована автомобильная стоянка для автотранспорта.

После капитального ремонта по губернаторской программе также открылась школа в поселке Малиновка Калтанского городского округа, за парты сели 355 учеников начальных классов.

Специалисты восстановили здание 1970 года постройки, пустовавшее почти 15 лет. Заменили все коммуникации, крышу, окна и двери. На входе установлены турникеты с чиповой системой и пост охраны, обеспеченный видеонаблюдением. Всего в строительство было вложено 145,6 млн рублей.

Сейчас это современное, оснащенное цифровым оборудованием образовательное учреждение. Его воспитанники смогут заниматься исследовательской деятельностью в мини-лаборатории «Экспериментариум» и классе «Гидропоники»; изучать робототехнику. Один из холлов оборудован для игры в шахматы. В школе созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Ее посещают 18 ребят с ОВЗ: на входе смонтирован подъемник, в соответствии с требованиями «доступной среды» расширены дверные проемы, оборудован специальный санузел.

К новому учебному году в школе поселка Новый Каракан Беловского района по нацпроекту «Образование» капитально отремонтировали спортзал. За месяц здесь заменили отопительную систему, окна, двери и покрытие пола; установили новое электроосвещение; сделали современную отделку стен с протекторами (чтобы предотвратить травмы и ушибы во время соревнований); капитально отремонтировали душевые, раздевалки, тренерские. В ремонт объекта из консолидированного бюджета вложено 3 млн рублей.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.