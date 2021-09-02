2 сентября в рамках VI Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке, был подписан ряд важных соглашений.

Соглашение в рамках ВЭФ подписано между Кузбасским государственным техническим университетом имени Т.Ф. Горбачева (участник НОЦ «Кузбасс») и Чунцинским университетом искусств и науки («ЧУИН» г. Чунцин, КНР). Процедура состоялась в ходе телемоста. Участников встречи приветствовал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

«Мы заинтересованы в партнерстве с ведущими международными организациями, и сейчас мы присутствуем на историческом мероприятии для Кузбасса. Сегодня исполняется 30 лет сотрудничеству между КузГТУ и Чунцинским университетом, это соглашение о совместном межвузовском проекте подготовки бакалавров и аспирантов усилит наше взаимодействие», – отметил глава Кузбасса Сергей Цивилев.

В рамках деловой программы форума университеты подписали 2 договора о сетевой форме реализации образовательных программ. По программе бакалавриата подготовка будет осуществляется по таким направлениям, как металлообрабатывающие станки и комплексы, обработка металлов и техническое управление.

Для подготовки молодых специалистов по программе аспирантуры университеты объединят образовательные ресурсы в области машиностроения, химических технологий, горных машин и комплексов. Обучение будет проходить как в очной, так и в дистанционной формах.

Также правительство Кузбасса и АО «Российский сельскохозяйственный банк» заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили губернатор Сергей Цивилев и председатель правления банка Борис Листов.

«Динамичное развитие Кузбасса было бы невозможно без инвестиций. Так, только согласно программе развития до 2024 года вложения федеральных средств в строительство и модернизацию объектов, создание инфраструктуры, развитие туристического сектора составят 51 миллиард рублей. Важна также поддержка сельскохозяйственного сектора, это позволит активнее развивать неугольный сектор экономики. В целом размер инвестиций по заключенному сегодня соглашению превысит 9 миллиардов рублей. К примеру, реализация инвестиционных проектов по строительству пяти животноводческих комплексов на 1 200 голов скота каждый до 2025 года предполагает вложение 6,5 миллиарда», – рассказал губернатор Сергей Цивилев.

Стороны договорились о реализации инвестиционных программ и проектов, направленных на развитие промышленности, сельского хозяйства, транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры Кузбасса.

Так, до 2025 года в инвестпроекты, направленные на использование свободных пахотных земель сельскохозяйственного назначения в регионе планируется вложить около 2,4 млрд рублей, в строительство животноводческих комплексов – 6,5 млрд. Сотрудничество по строительству элеватора в Промышленновском округе предполагает инвестиции в размере 500 млн рублей, проект планируется реализовать до 2023 года. Предполагается реализация пилотных проектов по комплексной застройке сельских территорий в Новокузнецком районе, Гурьевском и Ленинск-Кузнецком муниципальных округах.

«Кузбасс называют индустриальным сердцем России благодаря развитым металлургическому комплексу, добыче угля и химическому производству. Но мы видим в Кемеровской области также высокий потенциал развития сельского хозяйства, в том числе ориентированного на экспорт. В первую очередь, хотел бы отметить рост показателей по поставкам зерновых и продукции масложировой отрасли. Вместе с тем мы видим потребность в знаниях со стороны фермеров, которые создают разнообразие качественной и свежей продукции для жителей региона. Поэтому открыли в Кузбассе «Школу фермера», и ее первые выпускники приступили к реализации своих бизнес-планов. Среди них носители уникальной специальности – сити-фермерства. Такие нестандартные направления особенно интересны с учетом специфики региона», – сказал Борис Листов.

Кроме того, соглашение включает развитие системы кредитования физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей Кузбасса, с использованием программ в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства, госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», участие в мероприятиях по повышению финансовой грамотности населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие сотрудничества с организациями агропромышленного комплекса региона, в том числе в части экспорта сельхозпродукции, и другие направления.

Соглашение предусматривает создание условий для привлечения инвестиций в Кузбасс, развития инвестиционной активности хозяйствующих субъектов в сфере промышленного производства, в том числе в рамках организации индустриальных и технологических парков, создания территорий опережающего социально-экономического развития, государственных программ развития инфраструктуры моногородов.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.