3 сентября в рамках Восточного экономического форума заместитель председателя правительства Кузбасса Сергей Ващенко, директор корпоративного бизнеса Восточного региона ПАО «ВымпелКом» Олег Бирюков в присутствии губернатора Кузбасса Сергея Цивилева подписали соглашение о развитии цифровой экономики на территории Кузбасса.

«Кузбасс сейчас активно движется по пути цифровизации: мы интегрируем цифровые технологии во все сферы жизни – в промышленность, сельское хозяйство, образование, здравоохранение и так далее. Важное направление – предоставление нашим жителям возможности получать как можно больше услуг, в том числе государственных, не выходя из дома. На этом пути мы рассчитываем на сотрудничество с ПАО «ВымпелКом», компания будет надежным партнером в реализации стоящих перед нами задач», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Так, среди основных целей сотрудничества в соглашении прописано развитие региональных проектов, направленных на повышение качества предоставления государственных услуг в электронной форме. Это позволит сделать процесс получения необходимых документов более удобным, оперативным, сократит времени ожидания в очереди при обращении в органы государственной власти и др.

К IV кварталу 2021 года компания «ВымпелКом» (Билайн) планирует увеличить число базовых станций, обеспечивающих покрытие населенных пунктов Кузбасса связью четвертого поколения (4G), на 10 % в сравнении с 2020 годом.

«Сотрудничество с региональными правительствами по таким перспективным направлениям, как искусственный интеллект, большие данные и облачные системы открывает большие возможности с точки зрения создания новых продуктов и сервисов. Мы рады, что правительство Кузбасса выбрало Билайн в качестве стратегического партнера, так как технологии и экспертиза нашей компании в области IT и искусственного интеллекта, помноженные на многолетний опыт и практические наработки помогут реализовать национальный проект создания цифровой экономики», – подчеркнул директор корпоративного бизнеса Восточного региона ПАО «ВымпелКом» Олег Бирюков.

Также Билайн намерен вносить предложения по развитию телекоммуникационной инфраструктуры Кузбасса, в том числе за счет организации тестирования на территории региона инновационных цифровых сервисов и решений ПАО «ВымпелКом» по направлениям: аналитика больших данных, облачные сервисы, телемедицина, образование.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.