В столице Башкортостана подвели итоги самых масштабных в России соревнований профессионального мастерства среди студентов образовательных учреждений и школьников. В финале национального чемпионата «Молодые профессионалы» – команда кузбассовцев. Подробнее об их достижениях – в сюжете Елизаветы Матико.

С помощью этих перепачканных краской рук 16-летняя Александра Гильмутдинова завоевала не одну победу в рамках чемпионата профессий. В 2020 году, ещё будучи школьницей, она показала лучший результат в стране в компетенции «Малярные декоративные работы». Теперь Саша попала в национальный финал соревнований WorldSkills Russia в Уфе. Конкурентов – 9 человек.

За 3 дня участникам предстояло поклеить обои, покрасить дверь, создать имитацию текстур и несколько фресок разной сложности. По результатам соревнований Александра заняла 5-е место в категории и получила награду за выдающиеся достижения.

Чемпионат объединил более 1,5 тысяч участников в 105 компетенциях самых разных направлений. Кузбасс представляли 45 мастеров. Всем вместе им удалось вывести регион в топ-10 национального финала WorldSkills.

Автор: Елизавета Матико