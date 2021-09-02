У Анжеро-Судженского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних появился гончарный круг, который поможет воспитанникам понять самих себя. Как? При помощи лепки! Подробности – у Сергея Ищенко.

В Анжеро-Судженском краеведческом музее сегодня оживленно. Педагоги и воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних учатся у мастеров гончарного дела, специально приехавших из города Тайга.

Гончарный круг появился у центра после того как его проект «Счастливое детство в родной семье» получил грант от фонда поддержки детей. Оборудование, так же, как и материалы, закуплены. Пришло время научиться им пользоваться.

Делать из воспитанников гончаров никто не собирается. Лепка – инструмент помощи детям. Данная терапия помогает понять и контролировать свои эмоции. Также гончарное дело помогает ребенку устанавливать контакт с самим собой, со своим внутренним миром, своими эмоциями, переживаниями.

Азы гончарной лепки освоены. Время применять их на практике в стенах центра, тем более что скоро поступит еще один гончарный круг.

Автор: Сергей Ищенко