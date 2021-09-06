С 7 по 12 сентября по распоряжению губернатора Сергея Цивилева в Кузбассе пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Торговые места организуют на открытом воздухе при строгом соблюдении противоэпидемических мер.



«Осенняя ярмарка – это возможность для кузбассовцев запастись на зиму сельскохозяйственной продукцией свежего урожая по сниженным ценам. Это удобно и тем, что все необходимое можно приобрести в одном месте. Качество представленной продукции будет под строгим контролем сотрудников Роспотребнадзора и Управления ветеринарии Кузбасса», – подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.



Местные сельхозтоваропроизводители, а также фермеры из Алтайского края и Хакасии представят мясную, молочную и рыбную продукцию, колбасные, хлебобулочные и кондитерские изделия, мёд. Кроме того, можно будет приобрести фрукты, овощи, ягоды, сухофрукты, орехи, дикоросы. На ярмарке представят и непродовольственную продукцию: одежду, сувениры, хозяйственные товары, рукоделие. Откроются полевые кухни с горячим чаем, точки общепита. Горожанам старшего поколения донести покупки до дома помогут волонтеры.



Так, 7 сентября ярмарки пройдут в Березовском и Калтане, 8 сентября – в Мысках и Промышленновском округе, 9 сентября – в Осинниках, Тайге, Краснобродском. 11 сентября торговля будет организована в Кемеровском, Тисульском, Топкинском, Тяжинском округах, Таштагольском районе, а также в Юрге. 12 сентября череда ярмарок завершится в Мариинском муниципальном районе. В остальных муниципалитетах мероприятие пройдет 10 сентября, в том числе в 7 крупных городах Кузбасса: Кемерове, Новокузнецке, Анжеро-Судженске, Белове, Киселевске, Междуреченске, Прокопьевске.



Место и время проведения ярмарок можно уточнить в администрациях муниципалитетов.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.