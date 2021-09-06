По данным Кемеровостата, в первом полугодии 2021 года 5944 кузбассовца приняты на вновь созданные рабочие места в организации региона, без учета субъектов малого предпринимательства. Это больше аналогичных значений предыдущих лет: в первом полугодии 2019 года были трудоустроены 4,1 тыс. жителей региона, в 2020 году – 3,4 тыс. человек.



«Основные ставки делаем на развитие неугольных отраслей промышленности. Наиболее динамично сейчас развивается строительство, в эту сферу на новые рабочие места за полгода трудоустроилось 1 100 специалистов, тогда как годом ранее было принято только 113 человек. Нам требуются профессионалы высшего класса, чтобы работать на новых масштабных объектах, которые возводятся в Кузбассе. Для их подготовки в профильных техникумах и вузах открываем инновационные мастерские. Наша основная задача сейчас – сделать рабочие места в Кузбассе высокомеханизированными, безопасными, современными, чтобы они были привлекательными для молодежи», – подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.



Также трудоустроено большое количество специалистов в учреждения образования. В школы и детские сады региона пришли работать 835 человек, это вдвое больше, чем за соответствующий период годом ранее. На предприятия угледобывающей промышленности на новые рабочие места за первое полугодие приняты 695 жителей региона, что в 4 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. В новые и реорганизованные торговые организации трудоустроился 561 житель региона, эта цифра – на уровне прошлого года.



Растет число трудоустроенных кузбассовцев, состоявших на учете в центрах занятости населения. Например, за 6 месяцев 2021 года нашли своего работодателя 29,4 тысячи человек, а по итогам 8 месяцев их численность достигла уже 42 тысяч человек. Это больше, чем в аналогичные периоды предыдущих лет: за 8 месяцев 2019 года было трудоустроено 33,2 тысячи жителей региона, 2020 года – 28,1 тысячи.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.