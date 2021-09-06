Артём Вахитов стал семикратным чемпионом мира по версии GLORY при поддержке АО «Стройсервис»

Кузбасский кикбоксёр Артём Вахитов стал чемпионом GLORY в полутяжёлом весе, победив раздельным решением судей бразильца Алекса Перейру. Таким образом он в 7-ой раз защитил титул чемпиона мира по версии GLORY среди профессионалов. Турнир прошел в Роттердаме.

Отметим, что Артём Вахитов – самый титулованный воспитанник федерации тайского бокса Кузбасса, генеральным спонсором которой 19 лет выступает АО «Стройсервис».











международный турнир по профессиональному кикбоксингу GLORY-78 состоялся 4 сентября в Нидерландах. В нём приняли участие лучшие бойцы мира. Этот поединок был для Артёма особенно важен: с 2016 года он является чемпионом мира по версии GLORY и защищал свой титул 5 раз (дважды – со сломанной в поединках рукой). Однако в январе 2021 года на турнире GLORY-77 при очередной защите титула с Алексом Перейрой раздельным решением судей победа была отдана бразильскому бойцу, что в свою очередь вызвало шквал вопросов со стороны экспертов по поводу неоднозначного судейства.

В этот раз Артем Вахитов, как и всегда, показал зрелищный и профессиональный бой, провел успешную защиту своего титула и по итогам пятираундового поединка в 7-ой раз стал чемпионом мира по версии GLORY. Этот бой держал зрителей в напряжении до самого конца!

Успех Артема стал возможен благодаря слаженной работе команды на всех тренировочных этапах – на подготовительном сборе в тренировочных лагерях в Сочи и Болгарии, во время восстановления в Горном Алтае, в родном зале Артема – ДК им. Маяковского в Прокопьевске, сборах на тренировочной базе сборных команд России. Все необходимые реабилитационные мероприятия обеспечены при финансовой поддержке компании АО «Стройсервис».

«Мы сделали это! Всем большое спасибо! – написал в своем Instagram Артем Вахитов. – Эту победу хочу посвятить 300-летию Кузбасса и 90-летию города Прокопьевска!».

В международном аэропорту Новокузнецка тайбоксера встретили представители спортивной общественности Прокопьевска, поклонники, среди которых самая яркая, активная и многочисленная – делегация молодых работников разреза «Березовский» и «Шахты № 12». Красочные плакаты и звонкие приветствия горняков АО «Стройсервис» уже стали традицией встреч земляков-чемпионов после международных выступлений.

Фото: АО «Стройсервис».