Досрочное голосование на выборах 2021 года началось в отдаленных поселках Кузбасса

Первыми на выборах 2021 года в Кузбассе проголосовали 22 жителя отдаленных труднодоступных поселков Тоз и Тутуяз Мысковского округа. Члены участковой комиссии добирались к месту проведения досрочного голосования сначала на автобусе, затем через Томь – на паромной переправе, а по реке Мрассу – на катере.



Жители проголосовали на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва и на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Кузбасса созыва 2018-2023 гг. по Мысковскому одномандатному избирательному округу № 22.











Для соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в условиях пандемии при проведении досрочного голосования все члены участковой комиссии работали в масках, защитных экранах, халатах и перчатках. Каждому избирателю были выданы индивидуальные маска, перчатки и ручка.



Досрочное голосование пройдет в отдаленных и труднодоступных поселках 5 муниципалитетов Кузбасса и общей сложности коснется более 2 тыс. избирателей.



Как сообщила председатель избирательной комиссии Кузбасса Светлана Демидова, регион завершает подготовку к проведению выборов, в муниципалитетах проходит проверка готовности всех 1 676 избирательных участков, которые откроются 8 сентября.



На безопасность места голосования обследуют сотрудники МЧС. Проверяются состояние эвакуационных путей и выходов, работоспособность систем автоматической противопожарной защиты и противопожарного водоснабжения, наличие первичных средств пожаротушения, а также возможность подъезда и установки пожарной техники на случай возгорания. С членами избирательных комиссий и обслуживающим персоналом объектов проводятся инструктажи по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности и тренировочные эвакуации для отработки действий в случае возникновения пожара.



В день голосования на объектах проведения выборов сотрудниками МЧС России будет организовано дежурство. Для обеспечения безопасности и повышения уровня оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия в период подготовки и проведения выборов подразделения МЧС России по Кузбассу будут переведены на усиленный вариант несения службы.



Для обеспечения безопасности избирателей и членов избирательных комиссий, централизованно закуплены средства индивидуальной защиты, которые распределены по всем территориям. Совместно с Роспотребнадзором Кузбасса разработаны рекомендации по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), при подготовке и проведении выборов, назначенных на 17, 18 и 19 сентября 2021 года.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.