Новокузнецкий «Металлург» стартовал в регулярном чемпионате ВХЛ. Кузбассовцы открыли соревнования в Ханты-Мансийске, после чего провели встречу в Тюмени, где один из игроков установил абсолютный рекорд Лиги.

История циклична. Прошлый сезон новокузнецкий «Металлург» завершил, обыграв в полуфинальной серии Кубка Петрова тюменский «Рубин», а в финале проиграл «Югре».

Старт регулярного чемпионата ВХЛ 2021/2022, как для Лиги в целом, так и для кузбассовцев и их соперников, прошел в Ханты-Мансийске 3 сентября.

Первый период остался полностью за «сталеварами», они поразили ворота соперников на 5-ой, 11-ой и 17-ой минутах. Однако на этом праздник для наших болельщиков, а они присутствовали на игре, закончился.

Во втором отрезке встречи «Югра» сократила отрыв, а меньше чем за 2 минуты до финального свистка смогла сравнять счёт. Самое обидное, что «металлурги» перед этим смогли сохранить преимущество, откатав 5 минут в меньшинстве. Овертайм победителя не выявил, исход решили буллиты.

5 сентября новокузнечане уже играли в Тюмени. И вновь первый период – целиком за кузбассовцами. На 4-ой минуте забивает капитан «металлургов» Максим Кицын, а на 11-ой ворота «Рубина» поражает Олег Ломако.

Кстати, Максим Кицын открыл счёт в том числе и благодаря пасу Даниила Ердакова. Эта передача позволила нападающему «Металлурга» заработать 400-ое очко за время выступлений в регулярных чемпионатах ВХЛ и сделала нашего форварда абсолютным чемпионом Лиги – ближайший соперник отстает на 60 баллов.

А что касается матча с «Рубином»: хозяева арены не дали новокузнечанам увеличить счет, и забили 1 шайбу во втором периоде.

За 2 матча чемпионата «Металлург» заработал 3 очка из 4-х возможных и занимает 2-ю строчку турнирной таблицы. 7 сентября новокузнечане закончат выездную серию в Москве, где встретятся со «Звездой». Для «армейцев» это будет первая игра в сезоне.

Автор: Сергей Ищенко