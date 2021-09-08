В 4 кузбасских больницы поступило современное медицинское оборудование

Компьютерные томографы последнего поколения поступили в Ленинск-Кузнецкий центр охраны здоровья шахтеров и Беловскую горбольницу № 1 по нацпроекту «Здравоохранение». В рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» цифровые рентгеновские аппараты установлены в Тисульской районной и Беловской городской больницах, неонатальный стол для выхаживания недоношенных младенцев – в Чебулинской районной больнице.

«Идет планомерное обновление материально-технической базы кузбасских больниц и поликлиник. Оборудование, которое отработало по 20–30 лет, меняем на современные цифровые аппараты. Это повышает качество диагностики и выявляемость смертельно опасных заболеваний на ранних стадиях, в результате шансы на полное выздоровление людей значительно увеличиваются», – подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.









Новые компьютерные томографы, поступившие в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение», оснащены инновационным программным обеспечением, которое значительно упрощает проведение исследования, при этом повышая его эффективность. Сокращено количество этапов рабочего процесса, минимизировано участие медицинского персонала. Аппараты предназначены для выполнения исследований сердца, головного мозга, сосудистой системы и других органов. Система проведения рентгеновской компьютерной томографии всего тела позволяет выявлять онкологические новообразования самых маленьких размеров. В день на каждом аппарате можно проводить до 80 исследований. Еще одно преимущество – томографы рассчитаны на пациентов с весом до 220 кг.

Цифровые рентген-аппараты могут выполнять рентгенодиагностические исследования, а также проводить линейную томографию. Оборудование обеспечивает диагностику не только заболеваний легких, но и грудного отдела позвоночника, ребер, сердца. Преимущества данного аппарата – низкая лучевая нагрузка на организм пациента, высокая информативность снимков, возможность хранения данных в электронной базе и передачи через интернет. Дозы облучения на новом оборудовании минимальны, что важно для здоровья пациентов.

По региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения в Чебулинскую районную больницу приобрели современный неонатальный стол. Это открытая реанимационная система, которая применяется для выхаживания новорожденных, в том числе недоношенных детей, она необходима для поддержания температурного режима младенцев. За счет возможности доступа к ребенку с четырех сторон удобно осматривать маленького пациента и предпринимать экстренные меры в случае ухудшения его состояния.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.