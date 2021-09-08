Сергей Цивилев: Участие Кузбасса в федеральных программах способствует развитию сельских территорий

8 сентября в ходе рабочего визита в Прокопьевский муниципальный округ губернатор Сергей Цивилев оценил ход ремонта Бурлаковской школы и стадиона, а также осмотрел строящуюся школу бокса в селе Бурлаки.

«Прокопьевский муниципальный округ всегда меня приятно удивляет. Радует, что активно развиваются сельские территории, этому способствует и участие Кузбасса в федеральных целевых программах. Так, на ремонт Бурлаковской школы из всех уровней бюджета будет направлено около 94 миллионов рублей. Благодаря этому, почти 250 ребят из ближайших поселков и деревень будут учиться в новых условиях на самом современном оборудовании. Важно, что в селе развиваются спортивные объекты. Наша цель – чтобы детишки в любом населенном пункте могли заниматься спортом», – отметил Сергей Цивилев.



















Капитальный ремонт школы и стадиона проходит по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий». В Бурлаковской средней школе занимаются 243 ученика из 8 населенных пунктов – кроме ребят из села Бурлаки здесь обучаются ребята из поселков Севск, Карагайлинский, Пушкино, Тихоновка, а также из деревень Кутоново, Карагайла и Ивановка.

В здании отремонтируют 17 учебных кабинетов, спортивный и тренажерный залы, столовую, фойе первого и второго этажей. Будут обновлены инженерные сети, вентиляция, пожарная и охранная сигнализации, видеонаблюдение. Для маломобильных учеников установят уличный пандус, оборудуют санузлы. Фасад школы утеплят и украсят современной металлокерамической плиткой.

Школьный пищеблок реконструировали в соответствии с требованиями СанПиН, в ближайшее время он будет оснащен современным технологическим оборудованием.

В ходе ремонта учтены требования к безопасности школьников. Будет действовать электронная контрольно-пропускная система для обучающихся и сотрудников, при входе в здание находится комната охраны.

До конца сентября в рамках федеральной программы поступит новый школьный автобус.

В ходе капремонта школьный стадион оборудуют спортивно-игровым комплексом с беговой дорожкой, уличными воркаут-тренажерами и площадками для игры в волейбол, баскетбол и мини-футбол, сделают яму для прыжков в длину.

Также глава региона осмотрел новое здание школы бокса, построенное в селе Бурлаки в рамках социально-экономического соглашения с АО «СДС». В новом одноэтажном здании общей площадью 408 кв. м разместятся зал бокса, тренерская, инвентарная, раздевалки, туалеты и душевые. В помещении оборудуют ринг, установлены мешки, груши, тренажеры, теннисный стол. Спортивный объект будет передан детско-юношеской спортивной школе.

В настоящее время боксом на базе школы занимаются 35 юных спортсменов. Самая титулованная воспитанница – Луиза Коваленко, член сборной Кузбасса, победитель первенства региона, призер первенства Сибирского федерального округа и всероссийских соревнований. Важно, что не только спортсмены, но и любой желающий житель села сможет играть здесь в настольный теннис или заниматься на современных тренажерах.

Здание уже готово, сейчас идет внутренняя отделка и благоустройство прилегающей территории. Сдача зала бокса планируется 15 октября текущего года.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.