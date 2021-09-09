8 сентября в Кузбассе открылись 1676 участковых избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ VIII созыва, которые пройдут с 17 по 19 сентября. С этого дня можно на своем участке ознакомиться со списком избирателей, чтобы проверить соответствие данных о себе.

«Кроме того, на избирательный участок могут прийти жители, которые хотят проголосовать не по месту регистрации, а там, где они будут фактически находиться в дни выборов, для этого при себе необходимо иметь паспорт. Также участковые избирательные комиссии будут принимать заявления от маломобильных категорий граждан, чтобы они могли проголосовать на дому», – рассказала председатель избирательной комиссии Кузбасса Светлана Демидова.

Она подчеркнула, что все участковые избирательные комиссии снабжены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Напомним, заявления о включении в список избирателей по месту нахождения в день выборов («мобильный избиратель»), либо об аннулировании включения в него можно подать с 8 по 13 сентября в любой участковой избирательной комиссии.

С 9 до 19 сентября (до 14 часов по местному времени) избиратели, которые по уважительным причинам не смогут посетить избирательный участок, могут подать в избирательную комиссию письменное заявление о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования. Такое заявление можно передать устно или при содействии других лиц.

Работа избирательных участков до 13 сентября будет проходить в режиме приема заявлений, в будние дни с 16:00 до 20:00, в выходные – с 10:00 до 14:00. В дни голосования избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00.

В настоящее время члены участковых избирательных комиссий готовят помещения для голосования. Также для обеспечения безопасности голосования различными службами проводится приемка зданий и помещений, где располагаются участковые комиссии.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.