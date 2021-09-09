В Кузбассе почти на 80 % завершены запланированные на 2021 год работы по дорожному нацпроекту

Программа ремонта в 2021 году включала 122 объекта. Дороги общей протяженностью около 200 км завершат к 15 октября, объекты безопасности дорожного движения – до ноября.

«Дороги важны для Кузбасса – от них зависит комфорт и безопасность жителей. В этом сезоне на ремонт дорог в регионе из федерального, областного и местных бюджетов направлено 5 миллиардов 680 миллионов рублей. Нацпроект “Безопасные качественные дороги” реализуется в регионе с 2017 года, за это время мы привели в нормативное состояние 76 % автомобильных дорог в Кемеровской и Новокузнецкой агломерациях, а также 44,5 % дорог регионального и межмуниципального значения. Активно ремонтируем междугородние трассы», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.







Так, уже отремонтировано 15 участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, общей протяженностью 59,1 км. Работы выполнены на участках Кемерово – Елыкаево – Старочервово, обход города Новокузнецка, Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий – Кемерово – Юрга. Также новый асфальт уложен на участках Кузедеево – Мундыбаш – Таштагол, Кемерово – Промышленная, Томск – Мариинск, Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк – Междуреченск. Работы еще на 14 объектах планируется завершить в сентябре-октябре текущего года.

В Кемерове в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» за сезон 2021 года привели в нормативное состояние 16 дорог. Уже прошли приемку отремонтированные участки на улицах Соборная, Заузелкова, Мирная, Муромцева, Пчелобаза, Рукавишникова, Мартемьянова, Механизаторов, 1-ая Стахановская, шоссе Леонова, проспектах Химиков и Советский. Улицы Горноспасательная, Шахтерская, Ишимская и переулок Клубный прошли лабораторный контроль.

Продолжаются работы на девяти объектах в поселке Боровой: на 100 % уложен выравнивающий слой на улицах 2-я Парниковая, Невельская, 2-я Юбилейная, Узкоколейная, Благовещенская, Декабрьская, Городецкая, 2-я Бухарская и переулке Юбилейный.

На участке реконструкции по улице Сосновый бульвар выполнено 70 % работ по строительству ливневой канализации с отводами и водоприемниками. Также ведутся работы по перекладке сетей водо- и теплоснабжения. Продолжается строительство нового участка улицы Институтская от Соснового бульвара до Кузбасского проспекта, завершается устройство ливневой канализации. Кроме того, специалисты занимаются реконструкцией участка теплотрассы, строительством наружного освещения и переустройством кабельных линий. Напомним, всего в этом году в Кемерове будет отремонтировано 24,7 км дорожного покрытия на 25 транспортных артериях.

В Новокузнецкой агломерации по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в нормативное состояние привели 14 объектов общей протяженностью около 8,36 км. На сегодняшний день общий объем выполнения составляет 90 %. Завершающие работы сейчас ведутся на улице Конева. На участке протяженностью 600 метров уложено более четырех тысяч квадратных метров нового асфальтобетонного покрытия. На объекте также установлен новый бордюрный камень, заасфальтированы заезды, сейчас дорожники обустраивают колодцы. Улица Конева пересекает основные и самые загруженные магистрали Кузнецкого района. Кроме того, объект ремонта служит подъездной дорогой сразу к нескольким дошкольным образовательным учреждениям.

По нескольким объектам в Новокузнецке сейчас ожидаются результаты экспертизы проб покрытия, которые проводит независимая лаборатория Кузбасского центра дорожных исследований. Все дороги принимаются только после положительного заключения специалистов.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.