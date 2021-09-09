В этом году в Кузбассе открылись 70 центров естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». По нацпроекту «Образование» на реализацию проекта было выделено 109,7 млн рублей из консолидированного бюджета.

«Федеральный проект “Современная школа” национального проекта “Образование” реализуется в Кузбассе с 2019 года. До юбилейного 2021 года в регионе уже открылись 70 центров “Точка роста”, еще 70 начали работу в этом году. С этого года в проект реализуется в новом – естественно-научном – формате, ребята смогут углубленно изучать химию, биологию и физику. На 2022 и 2023 годы в регионе запланировано открытие еще 145 “Точек роста”. Важно, что все они располагаются в школах сел и малых городов, поэтому доступ к современным технологиям получают дети небольших населенных пунктов», – сообщил губернатор Сергей Цивилев.

Сразу 3 «Точки роста» к этому учебному году открылись в Гурьевском округе. Например, в Новопестеревской школе благодаря поступившему оснащению смогут на более высоком уровне заниматься агротехнологической профориентацией старшеклассников. Это направление в школе развивают несколько десятилетий. Сейчас ребята будут изучать основы сельского хозяйства с помощью цифровых лабораторий и роботов-манипуляторов.

Образовательный центр «Точка роста» открылся в мысковской школе № 2. Под лаборатории отвели 4 кабинета: химии, физики, биологии и цифровых технологий. Для нового образовательного центра приобретены химические реактивы, специальная посуда для проведения экспериментов и опытов, учебно-дидактический наглядный комплект муляжей и гербариев, набор-конструктор «Робототехника», ноутбук, многофункциональное устройство.

В Мариинском округе открылись 3 образовательных центра: в поселке Калининский, в деревне 2-я Пристань и в школе № 12 Мариинска. За счет местного бюджета под цифровые лаборатории отремонтировали кабинеты и закупили новую мебель. Ребята в отдаленных школах впервые получили возможность углубленно изучать предметы и заниматься научно-экспериментальными опытами. Педагоги для работы в цифровых лабораториях за время летних каникул прошли дополнительное обучение.

Более 250 школьников Яшкинского округа смогут на уроках химии изучать строение клетки при помощи электронного микроскопа, а свойства воды – с использованием цифровых датчиков. На уроках физики для школьников из деревни Ботьево и села Пача теперь стало возможным изучение ранее недоступной робототехники. Цифровое оборудование «Точек роста» будет использоваться и во внеурочной деятельности, для дополнительных занятий при подготовке ребят к поступлению в вузы и техникумы.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.