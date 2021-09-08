Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил расследование убийства девочек в Киселевске на личный контроль. Жители города организовали стихийный мемориал – к крыльцу школы №25 несут цветы и игрушки. Рассказывает Кристина Орехова.

Первые цветы и игрушки безвременно ушедшим пятиклассницам появились в день, когда стало известно о трагедии. В поисках девочек, которых потеряли на окраине Киселёвска, участвовали не только представители МВД, волонтёры, но также и педагоги. Надежда на возвращение не покидала до последней минуты.

Уже после станет известно: о «дяде Вите» дети района заговорили ещё в начале августа.

Дарья в социальных сетях и родительских чатах сразу поделилась своими опасениями. Оказалось, что такие случаи не единичны. Но не все придали этому значение. «Дядю Витю» знали многие ребята района Обувной фабрики, он постепенно вошёл в круг доверенных лиц. И вот, спустя месяц с момента беспокойства Дарьи, он накупит сладостей для пикника в шалаше, который дети смастерили на брошенных бетонных плитах, рядом с домом одной из погибших. Позже пригласит девочек посмотреть его новый дом…

Итог известен. Уже завтра, по предварительной информации, задержанного доставят в суд, где огласят меру пресечения. После – расследование, вердикт. Однако, жизни двух пятиклассниц уже не вернуть. Остаётся лишь память в пламени свечей да в пустых глазах мягких игрушек.

Автор: Кристина Орехова