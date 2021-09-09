По губернаторской программе «Твой Кузбасс – твоя инициатива» благоустроено 70 % объектов

Всего в рамках программы в 2021 году в регионе реализуют 126 народных проектов. Работы на 88 объектах уже полностью завершены, еще на 38 площадках идет финальный этап благоустройства. Самыми популярными проектами стали спортивные и игровые площадки, места массового отдыха, а также мемориальные комплексы землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

«В этом году на финансирование “народных” проектов из областного бюджета выделено 125 миллионов рублей, еще 75 миллионов рублей добавили организации, местные бюджеты и сами жители. Проект “Твой Кузбасс – твоя инициатива” действует в регионе с 2019 года, изначально предполагалось, что к 300-летию Кузбасса мы воплотим 300 идей по благоустройству, предложенных жителями. По факту получилось сделать 375 объектов. Программа оказалась очень востребованной у кузбассовцев, поэтому ее реализация будет продолжаться», – отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Так, в селе Суслово Мариинского округа по инициативе жителей благоустроена территория мемориального комплекса. Памятник отремонтировали, перед ним уложили тротуарную плитку, обновили мемориальную доску, на которой увековечены фамилии погибших на фронте солдат. По периметру установили ограждение, скамейки и урны, высадили деревья.

Более 400 жителей села ушли на фронт, половина из них не вернулась. Сельчане чтят память павших, поэтому единогласно поддержали идею отремонтировать именно центральную площадь. Помогали в софинансировании и те, кто не живет в селе, но их погибшие на фронтах Великой Отечественной войны родственники были отсюда родом. В день открытия Вахту Памяти несли юнармейцы местной школы, жители возложили к монументу цветы.









В субботу, 11 сентября, в селе Драченино Ленинск-Кузнецкого округа намечено торжественное открытие сквера, который также обновили по программе «Твой Кузбасс – твоя инициатива». В юбилейный для региона год для жителей организовали благоустроенное место отдыха с клумбами, парковыми диванами, асфальтированной площадкой, где будут проходить праздники. Это один из 8 проектов инициативного бюджетирования, реализуемых на территории округа в 2021 году.

Напомним, участником проекта может стать каждый житель Кузбасса старше 16 лет. Отбор заявок в муниципалитете проводится на заключительном собрании жителей открытым голосованием, с учетом максимально возможного количества заявок от территории, а затем направляется в областную комиссию на конкурс. Стоимость проекта не должна превышать 3 млн рублей, доля областного бюджета не превышает 1 млн 250 тыс. рублей.

С 8 ноября по 8 декабря 2021 года будет проходить прием заявок на конкурс проектов «Твой Кузбасс – твоя инициатива», которые реализуют в 2022 году. Информацию можно уточнить на сайте Минфина Кузбасса или по телефону ведомства: 8 (3842) 58-25-98.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.