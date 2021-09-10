Сергей Цивилев: Новый логистический комплекс в Кузбассе позволил создать более 1000 новых рабочих мест

10 сентября в Кемерове начал работу многофункциональный логистический комплекс компании «Мария-Ра». В открытии принял участие губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

«Кузбасс открыт для сотрудничества с компаниями из всех регионов, мы заинтересованы в привлечении новых инвестиций, поэтому создаем благоприятные условия для развития бизнеса. Открытие в Кузбассе современного логистического центра одного из крупнейших ретейлеров России позволило создать в регионе более 1000 новых рабочих мест, причем набор сотрудников еще идет. Важно, что выиграют обычные покупатели: снижение затрат на логистику позволит расширить ассортимент, а также даст возможность максимально быстро поставлять товары в магазины торговой сети Кузбасса и Томской области», – отметил Сергей Цивилев.

Глава региона вручил областные награды руководству компании, сотрудникам торговой сети и распределительного центра.

Собственник компании Евгений Ракшин поблагодарил администрацию правительства Кузбасса и лично губернатора Сергея Цивилева за помощь, благодаря которой удалось быстро завершить масштабную стройку и запустить предприятие.

Новый логистический комплекс площадью 28 тысяч квадратных метров расположен в Ленинском районе областного центра. Во время экскурсии по территории распределительного центра гостям представили технологические новинки, которые впервые будут использоваться для обеспечения бесперебойных поставок товаров в более чем 500 магазинов торговой сети в Кузбассе и других регионах. В частности, это технология Pick-by-Voice – высокоэффективная система для голосового управления складскими операциями, она применяется для быстрой и безошибочной сборки товаров на высоконагруженных складах без бумажных документов и терминалов сбора данных. Использование гарнитуры для получения заданий освобождает глаза и руки сотрудников и способствует максимальной концентрации на складских операциях. Это значительно улучшает основные показатели работы склада и снижает затраты на логистическую обработку товаров. Действует цех по переработке внутреннего вторсырья.

Для работы распределительного центра закуплены новые автомобили, соответствующие экологическому стандарту Евро-5 для грузовой техники. В ближайшее время автопарк пополнится.

Для улучшения условий труда работников открыты столовая, комнаты отдыха, спортивные площадки, предусмотрено двухразовое бесплатное питание во все смены. В перспективе планируется обучение персонала по программам дополнительного профессионального образования.

Всего в Кузбассе в магазинах торговой сети трудоустроено 5,5 тысяч человек. В распределительном центре работают около 500 сотрудников, еще практически столько же мест пока вакантно.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.