5 кузбасских медорганизаций получили новое оборудование для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Оно поступило в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения в Новокузнецкую городскую клиническую больницу №1, Кузбасскую клиническую больницу скорой медицинской помощи имени М.А. Подгорбунского, Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров, а также в Междуреченскую и Прокопьевскую городские больницы.

Так, холтер-мониторинг является современной методикой исследования работы и состояния главного органа человека. В результате врач получает сведения о том, как работает сердце в разное время суток в покое и при различных нагрузках. Еще один аппарат – велоэргометр, который имитирует поездку пациента на велосипеде, позволяет специалистам выявить нарушения кровоснабжения и ритма сердца, в том числе скрытые.