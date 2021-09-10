10 сентября губернатор Сергей Цивилев на встрече с ректорами кузбасских вузов подвел итоги приемной кампании 2021 года. В работе круглого стола «Поступил в Кузбасс – поступил правильно» приняли участие заместитель председателя правительства Кузбасса по вопросам образования и науки Елена Пахомова, министр науки и высшего образования Ирина Ганиева.

«Уже стало традицией встречаться с руководителями кузбасских вузов в начале нового учебного года. На будущее мы себе ставим задачи работать слаженно, одной командой и продолжить реформу высшего образования, которая началась в 2018 году. В первую очередь мы должны приложить все усилия, чтобы наши выпускники оставались в Кузбассе, поступали в кузбасские вузы. На сегодняшний день наши решительные шаги и усилия изменили ситуацию в высшей школе, но есть еще над чем работать. И сегодня я даю старт приемной компании 2022 года с учетом этой поставленной задачи», – сказал Сергей Цивилев.

По данным на 10 сентября, в вузы Кузбасса зачислили 6 890 студентов, из них 5 903 человека поступили на бюджет, еще 987 человек будут учиться платно. План по набору на бюджетное отделение вузами выполнен на 100 %. Набор на заочную форму обучения продолжается.

Наиболее высокий конкурс среди абитуриентов традиционно был на направления «Юриспруденция», «Международные отношения», «Социология», «Информационная безопасность», «Информационные системы и технологии», «Техносферная безопасность», «Стоматология», «Социально-культурная деятельность», «Библиотечно-информационная деятельность».

В этом году 3 университета – Кемеровский государственный университет, Кузбасский государственный технический университет и Сибирский государственный индустриальный университет – в общей сложности открыли набор на 11 новых направлений профессиональной подготовки. Среди них – «Конструирование и технология электронных средств», «Компьютерная безопасность», «Организация перевозок и управление в единой транспортной системе», «Управление качеством», «Информационная безопасность автоматизированных систем» и другие.

Напомним, в ходе приемной кампании 2021 года в вузы Кузбасса было подано свыше 18 тысяч заявлений. В общей сложности в 2021–2022 учебном году в вузах Кузбасса будут получать высшее образование 26 тысяч человек.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.