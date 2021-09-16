В обновленном здании смогут заниматься около 300 школьников села Сосновка. Кроме того, более 3000 ребят из Новокузнецкого района будут участвовать в выездных занятиях, организованных на базе Дома творчества.

Всего на ремонт и оснащение Дома творчества направили около 3,6 млн рублей. Оборудование поступило в рамках нацпроекта «Образование», финансирование составило 2 млн рублей из федерального бюджета. На капитальный ремонт муниципалитет выделил более 1,6 млн рублей.

«Такие современные, оснащенные новейшим цифровым оборудованием учебные пространства становятся точкой притяжения сельских ребят. В Сосновском Доме творчества дети уже занимались робототехникой, осваивали естественно-научные знания и прикладное творчество, а теперь будут изучать совершенно новое направление – программирование виртуальной реальности. Особенно важно развивать учреждения дополнительного образования в небольших и отдаленных селах, деревнях. Это позволяет ребятам и с пользой проводить свободное время, и определяться с выбором будущей профессии, раскрывать свои таланты», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

В здании полностью отремонтировали коридоры, учебные кабинеты, заменили внутренние и входные двери, окна. Также благоустроили прилегающую территорию, заасфальтировали пешеходную дорожку.

В 2021 году по федеральному проекту «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» дополнительные места в кружках и секциях создадут во всех 34 муниципалитетах Кузбасса. На это выделено 163,2 млн рублей, из них 158,3 млн рублей – из федерального бюджета и 4,8 млн рублей – из областного. Современное дополнительное образование смогут бесплатно получать 28 тысяч кузбасских детей.

Ребята смогут заниматься по 6 направлениям: техническое, естественно-научное, социально-гуманитарное, туристско-краеведческое, художественное и физкультурно-спортивное. В целом допместами оснастили 156 образовательных организаций, в том числе 180 мест появятся в учреждениях дошкольного образования, свыше 16 тысяч – в школах, почти 11,5 тысяч – в организациях дополнительного образования и 150 – в детских домах. Все площадки будут открываться по мере завершения работ в течение сентября.

Напомним, в 2020 году в Кузбассе были открыты свыше 6 тысяч дополнительных мест для допобразования. Тогда проект охватил 12 школ и 27 учреждений дополнительного образования в 17 городах и районах региона.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.