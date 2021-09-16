В результате дополнительного федерального финансирования в рамках программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» в Кузбассе отремонтированы автомагистрали, обеспечивающие междугороднее сообщение.

«Качество дорог не только влияет на комфорт жителей и безопасность дорожного движения, но и способствует увеличению туристической привлекательности региона. На ремонт дорог к нам поступили 850 миллионов рублей. Это достаточно серьезная сумма. С учетом софинансирования из областного бюджета на эти средства мы запланировали отремонтировать почти 57 километров автомобильных дорог. Все работы находятся на завершающей стадии, сдать объекты в эксплуатацию планируется до 1 ноября», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Благодаря федеральной поддержке в области отремонтированы автомагистрали Кемерово – Анжеро-Судженск, Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий – Кемерово – Юрга. Также дополнительное финансирование позволило увеличить объем работ и отремонтировать почти 17 км автомобильной дороги Кузедеево – Мундыбаш – Таштагол, что отразится на безопасности гостей горнолыжного курорта «Шерегеш».

Напомним, в рамках федеральной поддержки ряд трансфертов выделяется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Так, в 2021 году на реализацию нацпроекта БКД Кузбасс получил 5 млрд 680 млн рублей. На эти средства в нормативное состояние будет приведено 122 объекта. Протяженность дорожных работ составит около 200 км. На сегодняшний день работы выполнены на 82 %.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.