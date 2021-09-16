Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев проверил строительство детских садов в Кемерове и темпы дорожных работ

16 сентября в ходе рабочей поездки в Кемерово и Кемеровский муниципальный округ, губернатор Сергей Цивилев оценил ход строительства дорог и социальных объектов.

«Кемерово и Кемеровский муниципальный округ развиваются: здесь появляются новые дома, социальные объекты. Все это – обязательное условие комфортной жизни людей. Мы не только строим новые детские сады, но и будем ремонтировать уже имеющиеся. Для этого запускаем программу “Мой новый детский сад”. В планах – завершить строительство пешеходного моста через Искитимку, готовим проект автомобильного моста. Сейчас мы закладываем объекты, которые будут сданы в течение ближайших трех лет. Они станут основой комплексного развития всего Кузбасса», – отметил Сергей Цивилев.

Губернатор осмотрел строящийся жилой комплекс «Кузнецкий» в Заводском районе, это одна из самых перспективных площадок в плане жилой застройки областного центра. Всего в комплекс войдут 15 домов, площадь квартир в которых составит 170 тыс. кв. м. Новоселами станут 3 695 семей, из них 40 % приобретут жилье с помощью льготных программ. В жилом комплексе предусмотрена вся необходимая инфраструктура, современные автомобильные дороги, одна из которых станет продолжением ул. Пролетарская.













В рамках первой очереди строительства в ЖК возводят пять 16-этажных жилых домов с общей внутридомовой территорией. Строительство планируется завершить в декабре 2021 года. Во дворе будут благоустроены зоны отдыха, спортивная площадка, площадка для мини-футбола. детские площадки с игровыми комплексами для разных возрастных групп с безопасным резиновым покрытием. На первых этажах разместятся магазины, аптеки и другие объекты сферы торговли и услуг.

В ходе осмотра строящейся инфраструктуры жилого комплекса «Кузнецкий» глава региона оценил ход строительства детского сада на 130 мест. Для ребят предусмотрены помещение музыкального спортивного зала, медицинский блок, соляная и сенсорная комнаты, кабинет логопеда. Завершить строительные работы планируется в декабре 2021 года. Кроме того, в ЖК «Кузнецкий» должны появиться еще один детский сад на 380 мест, школа на 1050 мест и торгово-развлекательный комплекс.

Еще один объект – школа в микрорайоне 15А Центрального района, которая строится в рамках нацпроекта «Образование» и регионального проекта «Современная школа». Четырехэтажное здание рассчитано на 1050 учащихся, помимо учебных кабинетов здесь будут помещения продленного дня, факультативные кабинеты, два спортивных зала, кружковые помещения, кабинет хореографии, стрелковый тир «Орленок – 4» на четыре стрелковых места с дистанцией стрельбы 5 и 10 метров, а также лыжная база. Стоимость работ составит свыше 1 млрд рублей, строительство планируется завершить до конца 2021 года.

Также губернатор посетил строящийся второй корпус детского сада № 68 в Рудничном районе. Он возводится в рамках нацпроекта «Демография» и рассчитан на 74 места. На строительство направлено 113 млн рублей. Здесь будут работать центры интеллектуального, умственного, творческого развития; психолого-педагогического сопровождения и коррекции ребенка. Предусмотрен центр «Здоровый малыш» (направлен на повышение педагогической культуры семей в области здоровья) и центр «Малыш идет в детский сад» (направлен на повышение компетентности родителей в организации общения с ребенком в период адаптации к посещению детсада).

Глава региона проинспектировал строительство детского сада с бассейном, который возводится в селе Верхотомском Кемеровского муниципального округа в рамках нацпроекта «Демография». В нем смогут заниматься 125 малышей в шести группах, принимать будут детей с 2-месячного возраста: предусмотрено 15 ясельных мест. Основным направлением развития станет экология: проект включает метеоплощадку, уголки экспериментирования с оборудованием для первых опытов, мобильные гидропонные грядки и системы выращивания растений. Детсад расположен в зоне реликтового соснового леса, рядом находится родник, поэтому дети смогут выходить на экскурсии. Финансирование составило 159 млн рублей, объект будет сдан в декабре.

Также глава Кузбасса оценил качество строительства новых дорожных объектов в Центральном, Ленинском и Рудничном районах Кемерова. Так, продолжается строительство дороги-дублера Притомского проспекта. Стоимость проекта составляет более 800 млн рублей. Протяженность новой автомагистрали составит более 1,9 км, переменная ширина проезжей части позволит организовать от 2 до 4 полос движения. Предусмотрены тротуар и велосипедная дорожка. На объекте уже завершили переустройство сетей водопровода и канализации, кабельных линий, провели освещение, готовы площадки для стоянки и остановки транспортных средств.

В Ленинском районе полным ходом идет строительство автомобильной дороги по бульвару Строителей до поселка Металлплощадка. Транспортная артерия свяжет между собой два развивающихся микрорайона, что позволит разгрузить дороги Ленинского района. Проектом предусматривается устройство газонов переменной ширины, пешеходных тротуаров и зон для передвижения маломобильных граждан, велосипедных дорожек, устройство парковочных карманов. На дороге планируется установить 4 остановочных павильона. Стоимость объекта составляет 459,7 млн рублей, в том числе 445,8 млн рублей вложено из федерального бюджета, 13,8 млн рублей – областной бюджет.

В Рудничном районе продолжаются работы по строительству нового участка улицы Институтская – от Соснового бульвара до Кузбасского проспекта. Улица Институтская будет продлена на 633 м, на новом участке появится двухполосная дорога шириной 7 м. На сегодняшний день дорожники выполнили 95 % работ по строительству ливневой канализации с отводами и водоприемниками. Кроме того, специалисты занимаются устройством слоев дорожной одежды и подготовкой основания под тротуар. Cтроительство ведется по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», стоимость проекта – 72,9 млн рублей.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.