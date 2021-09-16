Сергей Цивилев наградил активистов волонтерского движения Кузбасса

16 сентября губернатор Сергей Цивилев встретился с добровольцами, которые принимают участие в социальном, экологическом, культурном, спортивном, патриотическом и медицинском волонтерстве. Всего было приглашено 82 человека.

«Вы выполнили потрясающий объем работы при подготовке региона к 300-летию Кузбасса, ни одно мероприятие не проходило без вашей поддержки. Все отмечают, что наши волонтеры – одни из лучших в стране. Я вам очень благодарен за эту работу. С каждым днем в Кузбассе становится все больше людей, которые бескорыстно участвуют в судьбах тех, кому нужна помощь. Сегодня добровольчество объединяет уже более 170 тысяч кузбассовцев разного возраста», – сказал в приветственном слове к собравшимся губернатор.









10 самых активных ребят Сергей Цивилев наградил почетными знаками «Доброволец Кузбасса». Еще 72 человека отмечены Памятными адресами губернатора Кузбасса, которые им вручили заместитель председателя правительства Кузбасса Сергей Алексеев и министр туризма и молодежной политики Кузбасса Антон Пятовский.

Также ребятам представилась уникальная возможность задать интересующие вопросы главе региона, вместе обсудить перспективы развития волонтерского движения. Встреча прошла в формате дискуссионной площадки проекта «Диалог на равных», который реализуется в рамках нацпроекта «Образование» и призван наглядно показать молодежи на примере успешных и известных людей, что современная Россия – это страна возможностей, где можно добиться успеха в любой сфере и в любом регионе.

Среди самых важных направлений деятельности добровольцев в 2021 году была отмечена работа волонтеров-медиков и волонтеров вакцинации, оказывающих помощь медицинским сотрудникам в борьбе с распространением COVID-19.

В 2021 году кузбасские проекты по развитию волонтерства получили более 7 млн рублей из федерального бюджета. По итогам всероссийского конкурса лучших региональных практик «Регион добрых дел» поддержку из федерального бюджета получили такие проекты, как «Развитие школьного добровольчества «Альфа Кузбасса», Форум серебряных волонтеров «SV_Белово» и «Комплексная площадка по развитию добровольчества «Добро Кузбасса».

Кроме того, определились полуфиналисты Международной премии «Мы вместе – 2021», среди них есть 18 кузбасских волонтерских проектов. Впереди – онлайн-защита. Победителей премии объявят 5 декабря на форуме «Мы вместе».

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.