100-летняя участница войны проголосовала на выборах в Кузбассе

\17 сентября в Анжеро-Судженске участие в выборах депутатов Госдумы приняла 100-летняя участница войны Наталья Федоровна Серебрянникова. Она служила старшей операционной сестрой 311-го военного госпиталя на советско-китайской границе, за 4 года войны сдала 11 литров крови и практически круглыми сутками стояла у операционного стола. Войну закончила в звании старшего лейтенанта.



После войны Наталья Федоровна продолжила трудовую деятельность медицинской сестрой в городской больнице, где проработала более 38 лет. Наталья Федоровна до сих пор ведет активный для своих лет образ жизни, интересуется новостями и изменениями, происходящими в Кузбассе и стране. Считает, что ее решение проголосовать станет примером для сверстников, а также для детей, внуков и правнуков.













В Анжеро-Судженске молодожены Светлана Шварц и Александр Эглис заехали в избирательный участок перед торжественной регистрацией брака. «Это кажется очень символичным – создать семью в день определения будущего своей страны», – прокомментировала пара свое решение.



Не смогла остаться в стороне от выборов жительница кемеровского поселка Боровой Наталья Семченко. Сегодня она проголосовала на избирательном участке № 306. Кемеровчанка передвигается на инвалидной коляске, поэтому ей было бы проблематично самостоятельно добраться к месту голосования, поэтому она воспользовалась услугами социального такси, сотрудники которого приехали к ней домой, помогли заехать в салон специализированного автомобиля, довезли до участка, а затем с комфортом доставили домой. Участие в выборах горожанка считает важным для себя и для всей страны, потому что будущее зависит от каждого голоса.



Напомним, если по уважительным причинам человек не может самостоятельно прийти на избирательный участок, необходимо до 14:00 19 сентября подать заявление в свою избирательную комиссию, чтобы члены избирательной комиссии пришли на дом.



Кроме того, принять участие в выборах можно в случае внезапной утери паспорта. Необходимо обратиться в миграционную службу, где организовано дежурство специалистов, они подтвердят утерю, выдадут необходимые документы, с которыми можно реализовать свое избирательное право.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.