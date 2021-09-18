В пятницу, 17 сентября на избирательные участки в Кузбассе пришли 656 621 человек, что составило 33,74%. Самыми активными избиратели были в Промышленновском и Тяжинском муниципальные округах.

Как рассказала председатель избирательной комиссии Кузбасса Светлана Демидова, все бюллетени после окончания работы участковых избирательных комиссий в 20:00 были помещены в специальные сейф-пакеты и сложены в сейфы, которые находятся под наблюдением видеокамер либо видеорегистраторов.

Накануне губернатор Сергей Цивилев проверил работу Общественного штаба по наблюдению за ходом избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и центра видеонаблюдения. Глава региона осмотрел зал видеоконтроля с установленными видеопанелями, на которые выводится информация с видеокамер избирательных участков региона. Ознакомился с работой общественных наблюдателей на автоматизированных рабочих местах. Поинтересовался качеством и устойчивостью видеотрансляции у технических специалистов.

«Главная задача штаба общественного наблюдения — обеспечить прозрачность и легитимность выборов, не дать повода усомниться в законности избирательных процедур. Не допустить технических сбоев в процессе наблюдения», — подчеркнул Сергей Цивилев.

Инженеры видеотрансляции сообщили, что несмотря на то, что некоторых регионах страны центры наблюдения испытывают технические проблемы, в Кузбассе система отлажена и работает стабильно.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.