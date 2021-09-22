Новые места для отдыха открылись в Мариинске и Калтане

Современный игровой комплекс появился в Мариинске на месте устаревшей спортивной площадки, а в Калтане в юбилейный для Кузбасса год построили сквер Предпринимателей.

«Создание современных парков, скверов, спортивных площадок – одно из основных условий развития городов и районов Кузбасса. Так, в обновление мест отдыха в Мариинске и Калтане вложили более 10 миллионов рублей. Важно, что жители активно принимают участие в определении мест, которые хотели бы благоустроить – это означает, что им не безразлично, какой будет их малая родина, они связывают свое будущее с Кузбассом», – отметил губернатор Сергей Цивилев.













Мультипарк с резиновым покрытием для детей разного возраста установили в Мариинске в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и губернаторской программы «Твой Кузбасс – твоя инициатива». Общая сумма финансирования составила около 5,2 млн рублей.

По проекту установлены площадки для катания на скейтборде и для занятий урбан-футболом, а также качели. Также оборудованы столы для игры в теннис и шахматы. Территорию украсили скульптуры и пешеходный мостик.

Сквер Предпринимателей в Калтане открылся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Здесь заасфальтировали дорожки, уложили тротуарную плитку, установили уличную мебель, высадили газон, декоративные саженцы и кустарники. Главным арт-объектом сквера стал знак рубля как символ достатка.

Площадь сквера Предпринимателей составила около 3210 кв. м. Для удобства отдыхающих на территории сквера будет бесплатный Wi-Fi. Также совет предпринимателей города принял решение установить скульптуру сказочных героев – кота Базилио и лисы Алисы. Финансирование составило около 5 млн рублей, средства направили из консолидированного бюджета.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.