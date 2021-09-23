В Кузбассе собрали уже 1 232 000 тонн зерна

По оперативным данным Минсельхоза Кузбасса, в регионе обмолочено 74 % площадей зерновых и зернобобовых культур, это 440,6 тыс. га. Намолочено 1 млн 232 тыс. тонн зерна, средняя урожайность составляет 28 ц/га.

«Несмотря на то, что в Кузбассе была затяжная и холодная весна, хорошая погода летом способствовала созреванию сельскохозяйственных культур. Темпы уборочной кампании идут на уровне прошлого года, а урожайность выше. Так, аграрии региона уже собрали 1 миллион 232 тысячи тонн зерна, это на 72 тысячи тонн больше, чем на ту же дату прошлого года. Ожидается, что в целом урожай будет лучше прошлогоднего. С опережением графика идет уборочная кампания в Кемеровском, Прокопьевском, Тяжинском и Яшкинском муниципальных округах – здесь обмолотили уже более 80 % зерновых и зернобобовых», – отметил губернатор Сергей Цивилев.









Яровая пшеница обмолочена с площади 210,1 тыс. га (67,8 %), завершается уборка ячменя – 96,8 тыс. га (91,9 %) и гороха – 37,6 тыс. га (97,6 %). Технические культуры убраны с площади около 35 тыс. га, в том числе рапс – 25,2 тыс. га (27 %), его намолочено 50,7 тыс. тонн. Картофель убрали с площади 5,8 тыс. га (71,7 %), собрано 117 тыс. тонн, овощные культуры в объеме 9,3 тыс. тонн собраны с площади 342 га (35 %).

Больше всего зерна собрали на данный момент аграрии Промышленновского (184,2 тыс. тонн), Ленинск-Кузнецкого (132 тыс. тонн), Топкинского (129,4 тыс. тонн) и Прокопьевского (120,9 тыс. тонн) муниципальных округов.

В целом по региону ожидается урожай зерновых порядка 1 млн 371 тыс. тонн в весе после доработки, технических культур 129,5 тыс. тонн; картофеля – 170,2 тыс. тонн, овощей – 29,4 тыс. тонн.

Кроме уборки, аграрии занимаются заготовкой кормов для животных на зимне-стойловый период. Заготовлено 133 тыс. тонн сена (104,8 %), 352,4 тыс. тонн сенажа (102,7 %), 33,5 тыс. тонн силоса (33 %).

Уже началась подготовка к посевной кампании 2022 года. Посеяно 41,2 тыс. га озимых культур, из них пшеница – 20,9 тыс. га, рожь – 13,5 тыс. га.

Организована засыпка семенного материала озимых и яровых культур с учетом страховых запасов и полной обеспеченности: уже засыпано 68,6 тыс. тонн семян. Проведена осенняя обработка почвы на площади 114 тыс. га. Все это создает задел для посевной кампании 2022 года и будущего урожая.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.