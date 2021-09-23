Новый физкультурно-оздоровительный комплекс откроется в Киселевске весной 2022 года

В районе Красный Камень Киселевска идет строительство физкультурно-оздоровительного комплекса площадью 4,1 тыс. кв. м. Финансирование работ составляет 400 млн рублей, средства выделили по государственной программе «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» на 2014–2024 годы». Сдача ФОКа запланирована на весну 2022 года.

«Многофункциональные спортивные объекты в Кузбассе возводят не только в столицах кемеровской и новокузнецкой агломераций, но и в небольших городах. Благодаря этому жители могут с пользой для здоровья проводить свободное время, заниматься самыми различными видами спорта, а подрастающее поколение – обнаружить свой талант для будущей спортивной карьеры», – отметил губернатор Сергей Цивилев.







Четырехэтажный комплекс предназначен для оздоровительных занятий и активного отдыха. В здании будут бассейн 25х8 м, тренажерный зал, универсальный спортивный зал для занятий аэробикой и ушу, зал йоги. На стенах предусмотрены специальные травмобезопасные зеркала. При залах оборудованы раздевальные с душевыми и санузлами. Объект адаптирован для посещения жителями с ограниченными возможностями здоровья. В спорткомплексе в две смены будут работать 28 сотрудников. Пропускная способность ФОКа – около 100 человек в смену.

Готовится к открытию физкультурно-оздоровительный комплекс «Звездный» в Междуреченске. ФОК возводят в рамках нацпроекта «Демография», финансирование составляет 819 млн рублей из консолидированного бюджета. Здание общей площадью 8 тыс. кв. м состоит из блока с бассейном и блока со спортивным залом.

В первом блоке расположены два бассейна – для обучения детей и для спортивного плавания, игровая комната, санузлы для посетителей, буфет на 50 посадочных мест. Несколько помещений выделено под спа-комплекс. Предусмотрены тренажерный, хореографический и фитнес-залы.

Второй блок здания – это универсальный спортивный зал с игровым полем 20х40 м для проведения соревнований по баскетболу, волейболу, мини-футболу и единоборствам.

В августе в пгт Грамотеино в рамках нацпроекта «Демография» открылся физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа «Колмогоровский». На территории стадиона обустроены беговые дорожки, площадки, футбольное поле с современным покрытием. Смонтировано освещение, тренажерная площадка и трибуна на 100 посадочных мест. Физической культурой и спортом здесь занимаются жители поселка всех возрастов, работают детские спортивные секции. Финансирование строительства составило 20 млн рублей, средства выделены из консолидированного бюджета.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.